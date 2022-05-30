Николаев: В нацпроектах должны появиться задачи адаптации к изменениям климата

08:02 Автор: Евгения Филиппова

Необходимо предусмотреть в национальных проектах России, в том числе в нацпроекте «Экология», показатели, которые отражали бы задачи адаптации к изменениям климата на местах, а не только цели снижения выбросов парниковых газов. Предложение адресовать такую рекомендацию Правительству обсуждают в межфракционной рабочей группе Госдумы по правовому обеспечению внедрения «зеленой» экономики как одного из направлений устойчивого развития, сказал в интервью «Парламентской газете» член рабочей группы, зампред Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев.

По словам депутата, одно из предложений, которое могут отправить в кабмин, касается изменения целевых показателей национальных проектов, в том числе нацпроекта «Экология». Там уже отражены цели, связанные с сокращением выбросов парниковых газов, но необходимо погрузить туда задачи адаптации к изменениям климата, считает парламентарий.

«Прежде всего, надо сформировать такие целевые показатели, которые отражали бы изменение жизни на местах — например, сокращение площадей опустынивания земель, уменьшение влияния таяния мерзлоты на жилой фонд», — сказал Николаев.





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Он привел данные ученых, по которым фундаменты 40 процентов зданий и сооружений в зоне многолетней мерзлоты в Арктике подверглись деформации из-за процессов, связанных с таянием многолетней мерзлоты. А ущерб, связанный с опустыниванием почв, который выражается, например, в виде несобранного урожая и уменьшения площади пахотных земель, составляет до 600 миллиардов рублей в год, добавил депутат.

Сейчас в межфракционной рабочей группе анализируют собранные данные и прорабатывают предложения. В течение нескольких недель, по словам Николая Николаева, она подготовит рекомендации Правительству по корректировке климатической политики России.

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