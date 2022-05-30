Полина Гагарина надела наряд за сумасшедшие деньги
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Полина Гагарина надела наряд за сумасшедшие деньги

Полина Гагарина надела наряд за сумасшедшие деньги
Журналисты посчитали, сколько стоит платье певицы Полины Гагариной. Артистка блистала на премии RU.TV фигурой в облегающем черном платье с разрезом и смелым декольте до самой линии талии. Что ж, фигура позволяет быть такой смелой. Некоторые пользователи Сети даже сочли, что наша звезда намного лучше смотрится в этом платье, чем Меган Фокс, с которой Полина Гагарина скопировала образ. Напомним, российская артистка не только примерила точно такое же платье, но и перчатки.
Полина Гагарина на премии в дорогом платье Стоимость нашумевшего наряда разузнали журналисты Telegram-канала «НеМалахов». Наряд британского дизайнера в настоящий момент можно приобрести на сайте бренда за 299 тысяч рублей, то есть по цене подержанного автомобиля бюджетной марки.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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