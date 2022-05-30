Популярная игра V Rising может выйти на Xbox и Playstation

Вадим Карасев





В последние две недели в Steam лидирует по общей выручке игра V Rising. Это проект, который пока находится в стадии раннего доступа, но его продажи уже сумели преодолеть отметку в 1 миллион копий. Игра была отлично воспринята публикой в Steam, а разработчики не исключают вероятность ее релиза на консолях.

В рамках разговора с GameSpot разработчики V Rising сообщили, что им предстоит провести еще много работы с PC-версией проекта. По их словам, они для того и выпустили игру в раннем доступе на PC, чтобы сделать ее лучше совместно с сообществом. Что касается дальнейших планов, разработчики говорят, что «рассмотрят возможность переноса игры на консоли и другие платформы» в будущем, когда V Rising выйдет из раннего доступа на PC.

Напомним, V Rising — это многопользовательская игра про вампиров. Сейчас у нее уже больше 20 тысяч отзывов в Steam.

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