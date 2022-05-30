Правильный демонтаж дефлекторов

Специальные элементы, которые предназначены для защиты салона грузового автомобиля от попадания пыли, брызг, дыма, как бы за ними не ухаживали, выходят из строя. Да, дефлекторы могут прослужить и 5, и 10 лет, но, все равно, наступит момент, когда потребуется их заменить. О том, как необходимо произвести демонтаж таких элементов, как Дефлекторы, и будет данная статья.

Для начала, нужно обратить внимание на сам козырек. Ведь, его снятие осуществляется, исходя из способа, непосредственно, изначальной установки. Тот вариант, который закрепляется под специальной резинкой, будет демонтироваться проще и быстрее, чем снятие дефлектора, закрепленного на обычном скотче.

Снятие ветровиков, монтируемых с помощью клея

Перед тем, как начать производить демонтаж ветровиков, которые закреплены, непосредственно, скотчем, придется запастись всем необходимым и, как следует, подготовиться. Для начала нужно будет достать стремянку. Ведь, придется добраться, практически, до самого козырька. Есть и иной способ — изначально произвести демонтаж двери, что будет намного сложнее. Ведь, в таком случае, придется трудиться на горизонтальной поверхности.

Чтобы выполнить необходимые работы потребуется сделать следующее:

Подготовить строительный фен; Обязательно запастись уайт спиртом; Иметь под рукой канцелярский нож.

Также, помимо вышеперечисленных предметов, понадобится ветошь и скребок. Кстати, очень важно, чтобы скребок был резиновым, дабы не поцарапать поверхность.

Естественно, помимо всех инструментов, понадобится свободное время. Обычно, на работу уходит около одного часа.





Этапы демонтажа

Чтобы снять сами ветровики, потребуется выполнить несколько шагов. Первый — открыть полностью дверь и, как следует, ее зафиксировать. Если она сильно загрязнена, то нужно будет выполнен ее мойку. Затем, останется дверь, как следует, просушить.

Второй этап заключается в прогревании. Здесь, как раз, и потребности использовать строительный фен.

Третий шаг для правильного демонтажа — это некая “ювелирная” работа. Здесь необходимо поддеть сам брызговик и подсунуть канцелярский нож. Некоторые, в данном случае, используют рыболовную леску.

Далее, чтобы произвести демонтаж, нужно будет медленно провести фен (совместно с движением лески или ножа) в противоположную сторону, отделяя сам пластик от, соответственно, скотча.

После выполнения этих действий, останется отклеить скотч от пластика. Как? Очень просто. Ведь, именно здесь понадобится растворитель и ветошь, о которых говорили ранее. Информация предоставлена интернет-магазином https://autolong.ru/.

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