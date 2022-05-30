Выбор контрагента. Анализ документов и современные технологии
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Проверка контрагента через единую базу данных

Ведение бизнеса требует высокой степени осмотрительности. Необходимо минимизировать возможные финансовые потери и снижать налоговые риски. Осмотрительность нужна и при выборе контрагента, который будет выполнять важные для жизнеспособности бизнеса задачи.

Чем грозит отсутствие проверки контрагента

Проверка контрагента через единую базу данных

Если вы не проверите документацию компании перед заключением договора, то последствия для вашего бизнеса зависят от степени добросовестности владельцев компании-партнера.

Представим такую ситуацию: вы владеете предприятием, которое занимается обработкой металлов и выпуском различных изделий. Подписав договор о поставке материалов с неблагонадежным контрагентом, вы рискуете в лучшем случае сорвать сроки изготовления продукции из-за задержек поставок. В худшем случае заказанных по контракту материалов вы не увидите, а контрагент исчезнет или объявит о банкротстве. Чтобы избежать таких ситуаций, необходимо проводить тщательную бизнес-аналитику.

Какие документы нужны для проверки надежности компании

Подходить к анализу контрагента и его финансовых возможностей необходимо с особой осмотрительностью. Лучше всего воспользоваться единой базой информации по ссылке https://excheck.pro. Здесь вы сможете ознакомиться с полным перечнем данных, полученных из официальных источников.

Особенное внимание следует уделить проверке баз данных ФНС, таким как ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Другие отчеты налоговой позволяют получить дополнительную полезную информацию, которая необходима при принятии решения о целесообразности заключения договора с компанией.

Использование IT в проверке

Развитие информационных технологий позволяет использовать возможности программного обеспечения для проверки контрагентов. Использование сервиса API позволяет интегрировать базы данных в информационные системы 1С и SAP, что создаёт привычные рабочие условия для специалистов.

Помимо этого, к проверке контрагента можно подключить нейросеть, которая с помощью специального алгоритма проанализирует наличие признаков банкротства. Эта информация крайне полезна, ведь позволяет определить компании, неспособные выполнить возложенные обязательства.

Несмотря на широкие возможности современных технологий, необходимо проявить и собственную осмотрительность. Ведь компания самостоятельно несёт ответственность за выбор контрагента.


# Бизнес

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