Разработчики Rabbit Hole рассматривают идею выпуска игры на Xbox
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Разработчики Rabbit Hole рассматривают идею выпуска игры на Xbox

Разработчики Rabbit Hole рассматривают идею выпуска игры на Xbox


В январе этого года в Steam в раннем доступе вышла игра Rabbit Hole. Это хоррор в стиле Resident Evil, который был неплохо встречен игроками на PC, хоть он и не получил на данный момент большой популярности. В данный момент разработчики Rabbit Hole рассматривают идею выпуска проекта на приставках Xbox.

На Reddit разработчики Rabbit Hole решили спросить у аудитории, нужно ли выпуска проект на приставках Xbox. Они отмечают, что поддержка геймпада Xbox в игре уже реализована, но, похоже, им нужна уверенность, что сама игра будет интересна аудитории на консолях Microsoft. За сутки пост с вопросом разработчиков Rabbit Hole набрал около 200 комментариев, игроки положительно оценивают идею выпуска проекта на Xbox, при этом отмечая, что хотели бы видеть ее и в Game Pass.

Ниже можно посмотреть геймплей Rabbit Hole. По сюжету, в игре древнее зло окутало провинциальный городок Rabbit Hole. Главный герой Шон Тернер должен распутать клубок мистических событий, решить множество загадок и спасти свою семью.


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По материалам: newxboxone

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