Разработчики Scorn рассказали про оружие в игре и показали его работу
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Разработчики Scorn рассказали про оружие в игре и показали его работу

Разработчики Scorn рассказали про оружие в игре и показали его работу


Хоррор Scorn все еще планируется к релизу в октябре 2022 года, что разработчики лишний раз подтвердили сегодня, опубликовав в Steam очередные дневники с рассказом об игре. В рамках материала говорится, что оружие в Scorn — это один из инструментов, а вовсе не основной элемент игры. Свой проект студия Ebb Software позиционирует как хоррор, а не как шутер.

Ниже можно посмотреть видео, которое демонстрирует, как выглядит одно из оружий в игре — некий аналог дробовика из мира Scorn.


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А еще в одном ролике создатели Scorn показали его работу. Отмечается, что игрокам предстоит всегда задумываться, тратить патроны или нет — их в игре будет сильно ограниченное количество. Кроме того, оружие может «заесть» в неподходящий момент.


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Представленная ниже демонстрация показывает «работу» оружия ближнего боя в Scorn, которое, в том числе, потребуется для взаимодействия с механизмами.


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Напомним, сразу после релиза Scorn будет доступна в Game Pass на Xbox Series X | S и PC.

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По материалам: newxboxone

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