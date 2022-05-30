Разработчики Scorn рассказали про оружие в игре и показали его работу

Вадим Карасев





Хоррор Scorn все еще планируется к релизу в октябре 2022 года, что разработчики лишний раз подтвердили сегодня, опубликовав в Steam очередные дневники с рассказом об игре. В рамках материала говорится, что оружие в Scorn — это один из инструментов, а вовсе не основной элемент игры. Свой проект студия Ebb Software позиционирует как хоррор, а не как шутер.

Ниже можно посмотреть видео, которое демонстрирует, как выглядит одно из оружий в игре — некий аналог дробовика из мира Scorn.

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А еще в одном ролике создатели Scorn показали его работу. Отмечается, что игрокам предстоит всегда задумываться, тратить патроны или нет — их в игре будет сильно ограниченное количество. Кроме того, оружие может «заесть» в неподходящий момент.

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Представленная ниже демонстрация показывает «работу» оружия ближнего боя в Scorn, которое, в том числе, потребуется для взаимодействия с механизмами.

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Напомним, сразу после релиза Scorn будет доступна в Game Pass на Xbox Series X | S и PC.