Рубль в начале торгов на Мосбирже укрепляется к доллару и евро

10:13 Автор: Виктория Карташева

Рубль в начале валютных торгов на Московской бирже укрепляется по отношению к доллару и евро в сравнении с закрытием предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные площадки.

На открытии торгов на Мосбирже курс доллара рос на 0,77 процента до 67,21 рубля. В то же время курс европейской валюты на открытии валют рос на 0,1 процента до 69,76 рублей. По данным на 10:06, курс американской валюты снижается на 0,45 процента, до 66,4 рубля., курс евро- до 69,23 рубля (-0,65 процента).

Также растут индекс Мосбиржи, а индекс РТС. В первом случае рост составляет 0,69 процента, до до отметки 2424,21 пункта, во втором — 1,31 процента, до 1148,78 пункта.





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Центробанк на внеочередном заседании 26 мая снизил ключевую ставку на 300 базисных пунктов — до 11 процентов годовых. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила дальнейшего смягчения монетарной политики регулятора. На фоне этого курс рубля начал падать относительно евро и доллара.

Ранее председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что для России сегодня важен сбалансированный курс национальной валюты, выгодный как для импортеров, так и для экспортеров. И так как вся экономическая политика страны будет переключаться на внутреннее производство и сокращение зависимости от внешнего влияния, нужно будет постоянно следить за тем, чтобы рубль сильно не укреплялся.

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