Рубль в начале торгов на Мосбирже укрепляется к доллару и евро
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Рубль в начале торгов на Мосбирже укрепляется к доллару и евро

Рубль в начале торгов на Мосбирже укрепляется к доллару и евро

10:13  Автор: Виктория Карташева



Рубль в начале валютных торгов на Московской бирже укрепляется по отношению к доллару и евро в сравнении с закрытием предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные площадки.

На открытии торгов на Мосбирже курс доллара рос на 0,77 процента до 67,21 рубляВ то же время курс европейской валюты на открытии валют рос на 0,1 процента до 69,76 рублей. По данным на 10:06, курс американской валюты снижается на 0,45 процента, до 66,4 рубля., курс евро- до 69,23 рубля (-0,65 процента).

Также растут индекс Мосбиржи, а индекс РТС. В первом случае рост составляет 0,69 процента, до до отметки 2424,21 пункта, во втором — 1,31 процента, до 1148,78 пункта.


Читайте также:

• Анатолий Аксаков рассказал, что будет дальше с рублем • Эксперт рассказал, во что сейчас лучше всего вкладывать деньги • Экономист объяснил, что может стать причиной утраты доверия к доллару в мире

Центробанк на внеочередном заседании 26 мая снизил ключевую ставку на 300 базисных пунктов — до 11 процентов годовых. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила дальнейшего смягчения монетарной политики регулятора. На фоне этого курс рубля начал падать относительно евро и доллара.

Ранее председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что для России сегодня важен сбалансированный курс национальной валюты, выгодный как для импортеров, так и для экспортеров. И так как вся экономическая политика страны будет переключаться на внутреннее производство и сокращение зависимости от внешнего влияния, нужно будет постоянно следить за тем, чтобы рубль сильно не укреплялся.



#деньги

Ещё материалы: Эльвира Набиуллина, Анатолий Аксаков


74
# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Мария Шукшина призывает закрыть все скандальные ток-шоу
Мария Шукшина призывает закрыть все скандальные ток-шоу
Иосиф Пригожин наехал на Наргиз Закирову
Иосиф Пригожин наехал на Наргиз Закирову
Наргиз Закирову назвали женщиной с пониженной социальной ответственностью
Наргиз Закирову назвали женщиной с пониженной социальной
Эдгард Запашный в ужасе от того, что песни Андрея Макаревича крутят на радио
Эдгард Запашный в ужасе от того, что песни Андрея Макаревича крутят
Правильный демонтаж дефлекторов
Правильный демонтаж дефлекторов
Самые успешные мужчины по Знаку Зодиака
Самые успешные мужчины по Знаку Зодиака
ELEX II получил режим 60 FPS на Xbox Series X | S и Xbox One X
ELEX II получил режим 60 FPS на Xbox Series X | S и Xbox One X
Алексей Панин публично оскорбил известную певицу
Алексей Панин публично оскорбил известную певицу
Вера Брежнева завершила волонтерскую работу на складе в Польше
Вера Брежнева завершила волонтерскую работу на складе в Польше
Лена Летучая со скандалом покинула передачу
Лена Летучая со скандалом покинула передачу
Сын Юлии Меньшовой поделился редким семейным фото
Сын Юлии Меньшовой поделился редким семейным фото
Вещие сны: как отличить их и найти ответы на волнующие вопросы
Вещие сны: как отличить их и найти ответы на волнующие вопросы

Топ на сегодня

Илон Маск прокомментировал суд между Джонни Деппом и Эмбер Херд и познакомил свою девушку Наташу Бассетт с мамой
Илон Маск прокомментировал суд между Джонни Деппом и Эмбер Херд и
Команда Xbox скучает по режиму Snap, но не думает, что он вернется
Команда Xbox скучает по режиму Snap, но не думает, что он вернется
Вера Брежнева выгодно построила себе карьеру
Вера Брежнева выгодно построила себе карьеру
Анна Хилькевич купила собственный детский сад
Анна Хилькевич купила собственный детский сад
Сергей Глушко рассказал, за что ему нравится Наташа Королева
Сергей Глушко рассказал, за что ему нравится Наташа Королева

Еще по теме

Рубль ослабел
Рубль укрепился на открытии торгов Московской биржи
Рубль ослаб
Курс рубля укрепился