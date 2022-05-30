СК РФ расследует обстрел украинской армией Донецка и теракт в Мелитополе

12:57 Автор: Михаил Хорошилов

Следственный комитет России расследует обстрел вооруженными силами Украины Донецка и террористический акт в Мелитополе, произошедшие в понедельник, сообщает пресс-служба ведомства.

В результате обстрела Донецка, по предварительным данным, погибли пять человек, в том числе 14-летняя девочка. Пострадали 16 человек, большинство из которых были на территории двух школ в центральной части города.

В Мелитополе, который находится под контролем российской армии, взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. Ранения получили два волонтера, занимавшиеся раздачей гуманитарной помощи.

В СК пообещали установить лиц, причастных к совершению данных преступлений, и привлечь виновных к уголовной ответственности.

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