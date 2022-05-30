Слух: Популярный рогалик Despot’s Game выйдет на Xbox

Вадим Карасев





В раннем доступе с октября 2021 года в Steam доступна игра Despot’s Game: Dystopian Army Builder, которая уже успела стать довольно популярной. У нее около 1500 отзывов от игроков, при этом общая оценка «Очень положительная». Похоже, что вскоре проект заглянет и на приставки Xbox, хотя официально версия для консолей пока не анонсирована.

Пользователь Twitter под ником Aggiornamenti Lumia, который занимается отслеживанием изменений в Microsoft Store, сообщил, что в базе обнаружена демо-версия игры Despot’s Game для приставок Xbox с релизом 17 июня 2022 года. Таким образом, скоро игроки на Xbox смогут бесплатно опробовать проект.





Despot’s Game — это тактический рогалик, в котором нужно собирать свою армию, чтобы сражаться с монстрами или другими игроками. Ниже можно видеть геймплей проекта.

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