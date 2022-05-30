Слух: Популярный рогалик Despot’s Game выйдет на Xbox
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Слух: Популярный рогалик Despot’s Game выйдет на Xbox

Слух: Популярный рогалик Despot’s Game выйдет на Xbox


В раннем доступе с октября 2021 года в Steam доступна игра Despot’s Game: Dystopian Army Builder, которая уже успела стать довольно популярной. У нее около 1500 отзывов от игроков, при этом общая оценка «Очень положительная». Похоже, что вскоре проект заглянет и на приставки Xbox, хотя официально версия для консолей пока не анонсирована.

Пользователь Twitter под ником Aggiornamenti Lumia, который занимается отслеживанием изменений в Microsoft Store, сообщил, что в базе обнаружена демо-версия игры Despot’s Game для приставок Xbox с релизом 17 июня 2022 года. Таким образом, скоро игроки на Xbox смогут бесплатно опробовать проект.


Despot’s Game — это тактический рогалик, в котором нужно собирать свою армию, чтобы сражаться с монстрами или другими игроками. Ниже можно видеть геймплей проекта.


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Слух: Популярный рогалик Despot’s Game выйдет на Xbox
Слух: Популярный рогалик Despot’s Game выйдет на Xbox
Игроки в Pac-Man Museum+ на Xbox жалуются на серьезные проблемы
Игроки в Pac-Man Museum+ на Xbox жалуются на серьезные проблемы
Проверка контрагента через единую базу данных
Проверка контрагента через единую базу данных
Наоми Кэмпбелл проводит время с миллиардером Эрнесто Бертарелли
Наоми Кэмпбелл проводит время с миллиардером Эрнесто Бертарелли
Тигран Кеосаян считает что возращение «Вечернего Урганта» будет плевком для зрителей
Тигран Кеосаян считает что возращение «Вечернего Урганта» будет
Ани Лорак рассказала, какие наряды любит
Ани Лорак рассказала, какие наряды любит
Police Simulator 3 выйдет на Xbox Series X | S и Xbox One уже в июне
Police Simulator 3 выйдет на Xbox Series X | S и Xbox One уже в июне
На Xbox & Bethesda Showcase можно ждать новости по ARK 2
На Xbox & Bethesda Showcase можно ждать новости по ARK 2
Мария Шукшина призывает закрыть все скандальные ток-шоу
Мария Шукшина призывает закрыть все скандальные ток-шоу
Иосиф Пригожин наехал на Наргиз Закирову
Иосиф Пригожин наехал на Наргиз Закирову
Наргиз Закирову назвали женщиной с пониженной социальной ответственностью
Наргиз Закирову назвали женщиной с пониженной социальной
Эдгард Запашный в ужасе от того, что песни Андрея Макаревича крутят на радио
Эдгард Запашный в ужасе от того, что песни Андрея Макаревича крутят

Топ на сегодня

Илон Маск прокомментировал суд между Джонни Деппом и Эмбер Херд и познакомил свою девушку Наташу Бассетт с мамой
Илон Маск прокомментировал суд между Джонни Деппом и Эмбер Херд и
Команда Xbox скучает по режиму Snap, но не думает, что он вернется
Команда Xbox скучает по режиму Snap, но не думает, что он вернется
Вера Брежнева выгодно построила себе карьеру
Вера Брежнева выгодно построила себе карьеру
Анна Хилькевич купила собственный детский сад
Анна Хилькевич купила собственный детский сад
Сергей Глушко рассказал, за что ему нравится Наташа Королева
Сергей Глушко рассказал, за что ему нравится Наташа Королева

Еще по теме

Loot River выйдет в Game Pass на Xbox в день релиза
Официально: Before We Leave добавят в Game Pass в день релиза
На Xbox можно бесплатно опробовать новинку — Evil Dead: The Game
Бесплатно на Xbox можно играть в SRX: The Game на этой неделе