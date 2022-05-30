SpellForce III Reforced выйдет 7 июня на Xbox — представлен новый трейлер
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SpellForce III Reforced выйдет 7 июня на Xbox — представлен новый трейлер

SpellForce III Reforced выйдет 7 июня на Xbox — представлен новый трейлер


В августе прошлого года состоялся анонс SpellForce III Reforced для приставок Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4 и Playstation 5. Игру несколько раз переносили, но теперь у нее есть точная дата релиза — 7 июня 2022 года. Разработчики представили новый трейлер SpellForce III Reforced, подтвердив скорый релиз на приставках Xbox.


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Стоит отметить, что версия SpellForce III для приставок распространяется с подзаголовком Reforced. Как говорят разработчики, игра сможет предложить «уникальный игровой опыт для обладателей приставок», как для фанатов серии, так и для новичков.

SpellForce III Reforced выйдет в релиз на консолях сразу с двумя дополнениями — Soul Harvest и Fallen God. Они доступны для покупки по предзаказу в версии Complete Edition.

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По материалам: newxboxone

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