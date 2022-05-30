Студия Xbox разрабатывает игру, которая имеет сходство с Castle Crashers
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Студия Xbox разрабатывает игру, которая имеет сходство с Castle Crashers

Студия Xbox разрабатывает игру, которая имеет сходство с Castle Crashers


Нет сомнений, что команды Xbox сейчас работают над большим количеством игр, которые не анонсированы. Инсайдеры сообщали о многих таких играх, но, наверняка, есть немало сюрпризов.

Известный игровой инсайдер Klobrille в Twitter намекнул на одну из игр, которая сейчас создается для Xbox, но пока не была анонсирована. Один из пользователей в Twitter спросил, интересна ли сейчас кому-нибудь игра Castle Crashers 2. В ответ на это ему Klobrille написал, что «на самом деле прямо сейчас в разработке находится игра для Xbox от внутренней студии, которая имеет некоторое сходство с Castle Crashers». Инсайдер пообещал «скоро» рассказать об этом больше.


Напомним, что Castle Crashers разработала студия The Behemoth в 2008 году. Это Beat ’em up, который выпускала Microsoft.

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По материалам: newxboxone

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