Студия Xbox разрабатывает игру, которая имеет сходство с Castle Crashers

Вадим Карасев





Нет сомнений, что команды Xbox сейчас работают над большим количеством игр, которые не анонсированы. Инсайдеры сообщали о многих таких играх, но, наверняка, есть немало сюрпризов.

Известный игровой инсайдер Klobrille в Twitter намекнул на одну из игр, которая сейчас создается для Xbox, но пока не была анонсирована. Один из пользователей в Twitter спросил, интересна ли сейчас кому-нибудь игра Castle Crashers 2. В ответ на это ему Klobrille написал, что «на самом деле прямо сейчас в разработке находится игра для Xbox от внутренней студии, которая имеет некоторое сходство с Castle Crashers». Инсайдер пообещал «скоро» рассказать об этом больше.





Напомним, что Castle Crashers разработала студия The Behemoth в 2008 году. Это Beat ’em up, который выпускала Microsoft.