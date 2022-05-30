Сын Юлии Меньшовой поделился редким семейным фото

Актриса и ведущая Юлия Меньшова не любит афишировать личную жизнь, а вот ее дети не прочь поделиться семейными кадрами. Владимир Меньшов и его супруга Вера Алентова воспитали единственную дочь Юлию Меньшову, которая, в свою очередь, дважды стала матерью. При этом ведущая и актриса строго дозирует в общении с широкой аудиторией свою личную жизнь, а детей так вообще не показывает. А между тем, сын Андрей и дочь Таисия давно стали самостоятельными и теперь сами определяют предел своей публичности. Внучке Владимира Меньшова исполнилось 19 лет, она учится в МГУ на факультете медиакоммуникаций. Таисия не столь частый гость в социальных сетях.Юлия Меньшова с детьми Ее 25-летний брат Андрей более активный пользователь. Он часто делится роликами и снимками как с работы, так и из семейной жизни. На днях он выставил фото с сестрой и матерью, вызвав восторг у своих подписчиков. Дружным хором те стали восхвалять дружную и талантливую семью, считая, что Владимир Меньшов мог бы гордиться наследниками. Андрей действительно продолжает семейную актерскую династию. Он играет в театре «Мастерская Брусникина», а также преподает в инклюзивной театральной школе. При этом внешне больше похож на свою бабушку Алентову, а вот его сестра — на знаменитого деда.