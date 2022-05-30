Территории детских пляжей хотят оградить от посторонних

00:27 Автор: Анна Шушкина

Законопроект: № 100835-8

Детским лагерям хотят дать право использовать береговую полосу водных объектов общего пользования на основании договора, который заключен без проведения аукциона. Это позволит ограничить доступ посторонних на детские пляжи. Такой законопроект группы депутатов планируется рассмотреть в весеннюю сессию в первом чтении. Поправки предлагается внести в Водный кодекс РФ.

Сейчас договор водопользования без проведения аукциона имеют право заключать физкультурно-спортивные организации, туроператоры или турагенты, организованного отдыха детей, ветеранов, пожилых лиц, инвалидов. У детских центров и лагерей такое право отсутствует — это приводит к тому, что на их пляжах отдыхают самые разные категории граждан, что «создает риски криминогенных ситуаций», поясняют авторы инициативы.

Законопроект, в первую очередь, решает проблему доступа детских лагерей и санаториев к пляжным территориям, сказала соавтор документа, депутат Госдумы Наталья Костенко «Парламентской газете».

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«Их максимально сегодня вытесняют коммерческие структуры, отбирают у них эти пляжи, потому что приоритетного права по аренде пляжной территории у детских лагерей на сегодняшний день по закону нет», — пояснила политик.

Поэтому законопроект в первую очередь решает вопрос предоставления вне конкурса детским лагерям пляжных территорий.

Кроме того, законопроект дает возможность детским лагерям на своих пляжных территориях устанавливать особый режим доступа посторонних лиц и обеспечивать охрану детей, когда они находятся непосредственно на пляже, отметила депутат.





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Решение этой проблемы, что называется, перезрело, считает Костенко. «На том же пляже, где отдыхают дети, другие посетители могут курить, распивать алкогольные напитки, вести себя аморально. Это не отвечает требованиям безопасности и создает риск криминальных ситуаций», — ранее отмечала политик «Парламентской газете».

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#дети #отдых

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