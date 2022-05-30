The Guardian: яхты российских миллиардеров перестали сообщать о своем местонахождении

Вадим Карасев

Суперъяхты российских миллиардеров, оказавшихся под санкциями в связи с военной спецоперацией РФ на Украине, начали отключаться от систем отслеживания и перестали сообщать о своем местонахождении. Об этом сообщает The Guardian.

Это касается яхт Clio Олега Дерипаски ("Русал"), Galactica Super Novа Вагита Алекперова ("Лукойл"), Motor Yacht A Андрея Мельниченко, My Sky Игоря Кесаева, Alfa Nero Андрея Гурьева ("ФосАгро") и Ocean Victory Виктора Рашникова ("Магнитогорский металлургический комбинат").

Так, по данным издания, яхта Андрея Гурьева, которая не появлялась в глобальной системе слежения с 3 марта, была замечена в Карибском море.

После того как активы российских бизнесменов, имеющих связи с правительством России, начали арестовывать, миллиардеры постарались спрятать свое иностранное имущество.

Ранее стало известно, что на острове Сент-Барт арестован ремонтируемый дом, который предположительно принадлежит российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Об этом сообщает Forbes. Еще в феврале у здания работали строители, однако после начала военной спецоперации РФ на Украине, как сообщили местные жители, "строительные краны уехали вместе с бригадами".

Ранее сообщалось, что из-за санкций Франция заморозила активы Абрамовича, в том числе его поместье на Сент-Барте площадью 28 га.

На острове Роман Абрамович очень популярен — он много инвестировал в инфраструктуру Сент-Барта, в том числе восстановил стадион после урагана и финансировал футбольный турнир. Миллиардер часто гостил на острове, а его грандиозные новогодние вечеринки, на которые он приглашал мировых звезд, стали традицией и одной из местных достопримечательностей.

Ксения Смирнова