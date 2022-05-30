The Guardian: яхты российских миллиардеров перестали сообщать о своем местонахождении
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

The Guardian: яхты российских миллиардеров перестали сообщать о своем местонахождении

The Guardian: яхты российских миллиардеров перестали сообщать о своем местонахождении

Суперъяхты российских миллиардеров, оказавшихся под санкциями в связи с военной спецоперацией РФ на Украине, начали отключаться от систем отслеживания и перестали сообщать о своем местонахождении. Об этом сообщает The Guardian.

Это касается яхт Clio Олега Дерипаски ("Русал"), Galactica Super Novа Вагита Алекперова ("Лукойл"), Motor Yacht A Андрея Мельниченко, My Sky Игоря Кесаева, Alfa Nero Андрея Гурьева ("ФосАгро") и Ocean Victory Виктора Рашникова ("Магнитогорский металлургический комбинат").

Так, по данным издания, яхта Андрея Гурьева, которая не появлялась в глобальной системе слежения с 3 марта, была замечена в Карибском море.

После того как активы российских бизнесменов, имеющих связи с правительством России, начали арестовывать, миллиардеры постарались спрятать свое иностранное имущество.

Ранее стало известно, что на острове Сент-Барт арестован ремонтируемый дом, который предположительно принадлежит российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Об этом сообщает Forbes. Еще в феврале у здания работали строители, однако после начала военной спецоперации РФ на Украине, как сообщили местные жители, "строительные краны уехали вместе с бригадами".

Ранее сообщалось, что из-за санкций Франция заморозила активы Абрамовича, в том числе его поместье на Сент-Барте площадью 28 га.

На острове Роман Абрамович очень популярен — он много инвестировал в инфраструктуру Сент-Барта, в том числе восстановил стадион после урагана и финансировал футбольный турнир. Миллиардер часто гостил на острове, а его грандиозные новогодние вечеринки, на которые он приглашал мировых звезд, стали традицией и одной из местных достопримечательностей.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Наоми Кэмпбелл проводит время с миллиардером Эрнесто Бертарелли
Наоми Кэмпбелл проводит время с миллиардером Эрнесто Бертарелли
Тигран Кеосаян считает что возращение «Вечернего Урганта» будет плевком для зрителей
Тигран Кеосаян считает что возращение «Вечернего Урганта» будет
Ани Лорак рассказала, какие наряды любит
Ани Лорак рассказала, какие наряды любит
Police Simulator 3 выйдет на Xbox Series X | S и Xbox One уже в июне
Police Simulator 3 выйдет на Xbox Series X | S и Xbox One уже в июне
На Xbox & Bethesda Showcase можно ждать новости по ARK 2
На Xbox & Bethesda Showcase можно ждать новости по ARK 2
Мария Шукшина призывает закрыть все скандальные ток-шоу
Мария Шукшина призывает закрыть все скандальные ток-шоу
Иосиф Пригожин наехал на Наргиз Закирову
Иосиф Пригожин наехал на Наргиз Закирову
Наргиз Закирову назвали женщиной с пониженной социальной ответственностью
Наргиз Закирову назвали женщиной с пониженной социальной
Эдгард Запашный в ужасе от того, что песни Андрея Макаревича крутят на радио
Эдгард Запашный в ужасе от того, что песни Андрея Макаревича крутят
Правильный демонтаж дефлекторов
Правильный демонтаж дефлекторов
Самые успешные мужчины по Знаку Зодиака
Самые успешные мужчины по Знаку Зодиака
ELEX II получил режим 60 FPS на Xbox Series X | S и Xbox One X
ELEX II получил режим 60 FPS на Xbox Series X | S и Xbox One X

Топ на сегодня

Илон Маск прокомментировал суд между Джонни Деппом и Эмбер Херд и познакомил свою девушку Наташу Бассетт с мамой
Илон Маск прокомментировал суд между Джонни Деппом и Эмбер Херд и
Команда Xbox скучает по режиму Snap, но не думает, что он вернется
Команда Xbox скучает по режиму Snap, но не думает, что он вернется
Вера Брежнева выгодно построила себе карьеру
Вера Брежнева выгодно построила себе карьеру
Анна Хилькевич купила собственный детский сад
Анна Хилькевич купила собственный детский сад
Сергей Глушко рассказал, за что ему нравится Наташа Королева
Сергей Глушко рассказал, за что ему нравится Наташа Королева

Еще по теме

Самая большая в мире парусная яхта вышла в море в Германии
Forbes составил рейтинг наследников российских миллиардеров
Лодка президента "Лукойла" Алекперова стала лучшей на мировом шоу яхт в Монако
От Сочи до Порто-Черво: где были этим летом роскошные яхты российских миллиардеров