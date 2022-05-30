Тигран Кеосаян считает что возращение «Вечернего Урганта» будет плевком для зрителей

Ведущий Тигран Кеосаян высказался о сбежавших звездах. До сих пор неизвестна судьба программы Ивана Урганта. Недавно в Сети появились сообщения о том, что студию «Вечернего Урганта» разбирают, на что пресс-служба Первого ответила: это лишь слухи. Однако некоторые все же считают, что возвращение ведущего на экраны маловероятно. Часть россиян огорчается из-за того, что многие звезды в непростое время уезжают из страны. Однако это совсем не смущает Тиграна Кеосаяна. «Что в том, что они возвращаются, приезжают или не приезжают? Приехали-уехали», — говорит 56-летний режиссер. Аудитория спрашивает у режиссера, не кажется ли, что артисты, которые критикуют страну, находясь за рубежом, тем самым плюют в лицо согражданам. Муж Маргариты Симоньян уверен, пока дело не дошло до дерзких слов, это еще не считается отречением от родины. «Почему вам плюют в лицо? Вам так легко плюнуть в лицо? Мне попытаются плюнуть в лицо, если на Первом канале выйдет «Вечерний Ургант» снова. Это будет попытка, на свой страх и риск кто-то решит, что снова выходит «ВУ». А я на свой страх и риск буду говорить все, что я думаю по этому поводу на всех площадках. И говорить это буду не только я, но и еще масса других людей. Я уверен в этом, потому что не плевок какой-то отдельной категории людей. Мне кажется, это будет плевок в лицо всем тем, кто сейчас в окопах», — говорит он в YouTube-шоу «Кеосаян daily».Тигран Кеосаян - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Также Тигран Эдмондович отмечает, что сейчас ненавидеть Урганта не за что. «А то, что люди приезжают — это свобода передвижения. Никто не лишал гражданства, да и не за что. Ваня просто дурачок, ну хайпожор. Больше ничего. Не надо путать с предателем Родины, которые в Швейцарии наш Борис Бондарев, который в постпредстве работал 20 лет. Вот это предатель. А эти люди, которые вывешивают эти самые, черные… особенно творческая интеллигенция, ну такие люди, которые не интересуются, не интересовались ничем, а читают какие-то отдельные ресурсы, которые им посоветовали более политизированные друзья. Своего мозга нет. Дезертиры — да, враги? Не все», — добавил Кеосаян. Упомянул в своей программе ведущий и других звезд, покинувших Россию. «Про Максимку Галкина вы тоже знаете прекрасно. Это понятно, они оформили, деньги берут. Боря Гребенщиков совсем сошел с ума. 12 миллионов где-то собрал украинцам. Твоя страна воюет, а ты украинец. Ну ты в этой ситуации взял другую сторону. Предательство? Предательство. Оправдывает ли это, что мы в конце 70-х все пели «Сползает по крыше старик Козлодоев»? Нет, не оправдывает», — высказывается он. Кеосаян убежден: эмигрировавшие селебрити столкнутся с огромным хейтом, если решатся приехать сюда и вернуться к привычной работе после того, какие заявления о стране они делали. «Вот если мы опять их увидим, они попробуют потребовать всенародной любви как это было все время, вот тут уже будут вопросы», — заключил продюсер.