Тигран Кеосаян жестко высказался об извинениях Чулпан Хаматовой
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Тигран Кеосаян жестко высказался об извинениях Чулпан Хаматовой

Тигран Кеосаян жестко высказался об извинениях Чулпан Хаматовой
Ведущий Тигран Кеосаян считает, что это было издевательством. Телеведущий в своем популярном YouTube-шоу «Кеосаян daily» высказался об отъезде актрисы Чулпан Хаматовой в Латвию. «Чулпанша Хаматова непонятно, что сделала. Зачем ей надо было выступать. Она истерична, но женщина, в конце концов. Зачем на фоне украинского флага вилять, извиваться, чтобы обосрать страну родную. И все равно получилось обосрать, потому что ты уже стоишь на фоне. Зачем?», сказал Тигран Кеосаян.
Тигран Кеосаян - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Как отметил Кеосаян, все уехавшие — дезертиры, но не предатели. «Вот если их увидим, и они потребуют всенародной любви, то будут уже вопросы», — заявил Тигран Кеосаян. Напомним, что Чулпан Хаматова сейчас живет в Латвии. В этой стране недалеко от Риги у нее есть свой домик. Актриса готова отказаться от звания народной артистки России.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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