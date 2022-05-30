В телеграм-каналах обсуждают слова Александра Рогова о кумовстве в российском глянце

Вадим Карасев

В телеграм-каналах обсуждают слова дизайнера, стилиста и телеведущего Александра Рогова о кумовстве в российском глянце. В новом выпуске YouTube-шоу "Стрелец-молодец" Рогов заявил, что без связей российским дизайнерам и стилистам трудно пробиться и быть замеченными глянцем. Ранее он уже не раз говорил о том, что ведущие российские издания его "не замечают".





В интервью Рогов отметил, что его только в этом году впервые включили в список "100 самых стильных" издания GQ (мероприятие, назначенное на начало марта, не состоялось из-за военной спецоперации РФ на Украине) — включили потому, что "в какой-то момент редакция поменялась", и решения относительно того, кто будет включен в этот список, начали приниматься иначе.

Эти заявления Рогова тут же начали обсуждать в российском телеграме, куда после закрытия некоторых журналов "переехали" многие сотрудники глянца. Так, экс-главред Vogue Ксения Соловьева в своем телеграм-канале прокомментировала слова Александра о том, что издание его не замечало. Рогов много и страстно ругал российский глянец за то, что погряз в кумовстве и мало поддерживал отечественных дизайнеров. То ли дело Анна Винтур, которая столько сделала для развития американской моды. Спорить с последним утверждением сложно. Если не считать, что Анна сделала очень много для развития моды как бизнеса вообще, не только в Америке, у нее репутация абсолютно институционального игрока, связывающего всех и вся — модные дома, молодых дизайнеров, звезд, инвесторов, читателей. Штаты — огромный рынок, просто огромный, молодые дизайнеры там в итоге дорастают до рекламодателей, поэтому, знаете, хочешь не хочешь — будешь поддерживать. (здесь и далее орфография и пунткация авторов сохранены. — Прим. ред.). О том, почему российский Vogue "не замечал" Рогова, Соловьева написала так:Что касается российских дизайнеров, то просто предлагаю открыть раздел "Коллекции" на vogue.ru и посчитать. Каждый оценивает масштаб этой поддержки через призму личных травм и историй. Например, когда Александр (еще до моего прихода в Vogue) написал, что издание его не замечает, девочки посоветовали ему для начала хотя бы потрудиться присылать материалы. Уверена, что Александру будет что возразить на эту их шпильку, но тут надо понять: нет объективного критерия "писали мало или немало".

Нашлось что возразить и стилисту и дизайнеру ювелирных украшений Михаилу Барышникову:

Положа руку на сердце: русский вог поддерживал единиц, и курс на своих он только-только крайне не смело начал брать. При всей моей любви к отдельным представителям команды, это было не справедливо. Что впрочем, глобально не важно, ведь как верно заметила Ксения — индустрии нет и от публикации в Вог тепло становилось разве что вашей маме, бабушке и тщеславной душеньке — на продажи она влияла ровно никак. Ну и дорастая до рекламодателя (говорю это став способным купить там рекламу) — не хочется нести деньги людям, которые тебя игнорируют годами и замечают только при условии появления в кассе журнала. Статус купленный, в общем-то, так себе статус. Также замечу, что это работало исключительно с журналом Vogue. Очень хотелось бы купить рекламу в Elle или Harpers, но нет их больше.

На тему высказалась и Наталья Максимова в своем телеграм-канале:

И тут мы подходим к самой главной теме, которую не побоялся затронуть Рогов. О кумовстве, снобизме, предвзятости, клановости и в мире российского глянца и в кругах светской тусовки, куда, по странным причинам, относятся и представители (а попросту наемные работники) многих мировых брендов. Что отличает нас от других стран. Но признаваться в этой особенности устройства взаимоотношений мало кто хочет. А почему нужно было приходить в журнал и исполнять танцы с бубном, в алгоритме челобитной, дружить, улыбаться, упрашивать, вымаливать, чтобы тебя заметили?

Также Максимова поделилась личной историей и рассказала, как отвергла влюбленную в нее девушку из Vogue, а та в отместку сняла с публикации фотосессию с Максимовой. Похожих историй, подтверждающих тезисы Рогова о кумовстве в глянце, у Максимовой много, и она пообещала вскоре поделиться ими.

На слова Соловьевой отреагировала автор популярного канала о моде Мадонна Мур: она заявила, что "кумовства" в российском глянце не замечают только те, кто там работает. В качестве примера журналистка привела молодого российского дизайнера украшений Лили Григалашвили, о которой издание писало несколько раз и которая является сестрой редактора моды Vogue Алины Григалашвили.Специально пошла на русский Vogue смотреть, публиковали ли коллекции того же Choux. Или, может, делали отдельный материал, посвященный владелице бренда Вике Молдавской, владеющей еще и бутиком украшений Viva La Vika? Нет, зато подряд несколько про кольца из лепнины 16-летней сестры модного редактора. Спасибо соцсетям, талант все равно пробивается. А Александр Рогов как персонаж более охватный и народный заявил о кумовстве открыто и был услышан. Тогда его коллекция вышла в итальянском Vogue и осталась незамеченной в русском. Отдельно отмечу, что журналист и редактор сам обязан мониторить и искать информацию в том числе, а не ждать рассылку.

Алина Григалашвили встала на защиту сестры и заявила, что украшения действительно пользуются спросом, а среди поклонниц бренда — модный блогер Наташа Гольденберг, модели Симона Куст и Эшли Грэм и другие.

Итог дискуссии подвел телеграм-канал "Антиглянец":

Ну, нет уже того сайта, чего сводить счеты, давайте смотреть в будущее, друзья, и думать о том, а классно ли мы сами работаем...

Александр Рогов — российский стилист, телеведущий и дизайнер, основатель бренда одежды ROGOV. Рогов особенно известен по передаче "Перезагрузка" на телеканале ТНТ и "Успеть за 24 часа" на телеканале СТС.

Сплетник