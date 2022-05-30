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В Запорожье начали принимать документы на гражданство РФ

В Запорожье начали принимать документы на гражданство РФ

Тема: Военная операция на Украине


23:08  Автор: Юлия Катенёва


Источник: РИА Новости



В Запорожской области открылся прием документов на вступление в российское гражданство. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам замглавы ГУМВД Запорожской области Алексея Селиванова, в Мелитополе организован бесплатный перевод документов с украинского языка, всем желающим получить российское гражданство помогают заполнить анкеты.

Напомним, Указ об упрощенном порядке приема в гражданство РФ для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины Президент России Владимир Путин подписал 25 мая. Изменения внесены в президентский указ от 24 апреля 2019 года № 183 «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке».

Как заявил зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров, наличие российского гражданства упростит для жителей этих областей получение соцпомощи в России.


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#Украина #документы


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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