В Запорожье начали принимать документы на гражданство РФ
Тема: Военная операция на Украине
23:08 Автор: Юлия Катенёва
Источник: РИА Новости
В Запорожской области открылся прием документов на вступление в российское гражданство. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам замглавы ГУМВД Запорожской области Алексея Селиванова, в Мелитополе организован бесплатный перевод документов с украинского языка, всем желающим получить российское гражданство помогают заполнить анкеты.
Напомним, Указ об упрощенном порядке приема в гражданство РФ для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины Президент России Владимир Путин подписал 25 мая. Изменения внесены в президентский указ от 24 апреля 2019 года № 183 «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке».
Как заявил зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров, наличие российского гражданства упростит для жителей этих областей получение соцпомощи в России.
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