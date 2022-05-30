Вера Брежнева завершила волонтерскую работу на складе в Польше
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Вера Брежнева завершила волонтерскую работу на складе в Польше

Вера Брежнева завершила волонтерскую работу на складе в Польше
Экс-солистка группы «ВИАГра», певица Вера Брежнева сообщила, что покинула склад гуманитарных грузов в Люблине, где работала грузчиком бесплатно. Бывшая солистка группы «ВИАГра» Вера Брежнева сообщила в соцсетях, что прервала работу в Польше. Певица больше не трудится на складе гуманитарных грузов. Вера Брежнева провела в Люблине всего несколько дней. Артистка помогала разгружать фуры и комплектовать гуманитарную помощь для Украины. Здесь она занималась волонтерством, то есть, работала бесплатно.
Вера Брежнева с волонтерами в Польше «Уехала из Польши. Теперь скучаю по своим коллегам-грузчицам. Волонтерство очень сближает. Делая одно совместное дело с огромным смыслом, имея общие цели и ценности – единение неизбежно. Особенно, когда рядом такие девочки», — написала в микроблоге Вера Брежнева. Причины, по которым она так быстро завершила заниматься волонтерством, Вера Брежнева не сообщила. Не исключено, что звезда устала, ведь на складе не было мужчин, вся тяжелая работа ложилась на женские плечи. Да к тому же, работать приходилось без выходных. Вера Брежнева даже утратила свой звездный лоск и гламурность.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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