Вера Сотникова не знает, как продать квартиру в Каннах

Актриса Вера Сотникова призналась, что владеет элитной недвижимостью за рубежом. Артистка в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала о судьбе своей квартиры, которая находится во французских Каннах. «Вера, а что с твоей заграничной недвижимостью? Я имею в виду квартиру в Каннах», — спросила актрису ведущая Лера Кудрявцева. «Стоит пока. Слава Богу, что я не олигарх. Слава Богу, что я не попадаю под эти санкции. Там присматривают. Я собираюсь продавать, но как?», сказала Вера Сотникова.Вера Сотникова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Все у вас отнимут. Все изымут и ничего у вас не будет. А я хочу сказать, что даже рад этому, как и большинство россиян. Я рос в простой крестьянской семье. В России надо жить. У нас роскошные поля, луга и дороги. Ибо нечего», — воскликнул музыкант Прохор Шаляпин. Напомним, что у России сейчас нет авиасообщения со многими странами Европы. Знаменитости лишены возможности попасть в свои заграничные дома.