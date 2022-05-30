Вера Сотникова в шоке от того, что иностранцы вытворяют с ее квартирой
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Вера Сотникова в шоке от того, что иностранцы вытворяют с ее квартирой

Вера Сотникова в шоке от того, что иностранцы вытворяют с ее квартирой
Актриса Вера Сотникова рассказала, что в ее квартире сменили замки. Артистка в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала, что вытворяют иностранцы с ее квартирой в Каннах, пока она находится в России. «Они дошли до того, что сначала счет закрыли. Сказали: «Вы не приходили несколько раз на рандеву». Я говорю: «Я живу в России. Еще пандемия два года. Невозможно было приехать», сказала Вера Сотникова.
Вера Сотникова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Вспомнила Вера Сотникова и еще один инцидент с ее жильем. «Я приезжаю с целой машиной продуктов. Выхожу к себе на площадку. Ключ вставляю и бах! Понять не могу, я вообще на свою площадку попала. Это моя квартира или нет. Ребята, они оказываются имеют право просто так замок поменять. Потому что там у меня была какая-то задолженность. Я офигела. И для того, чтобы пойти потом поменять замок, нужно было поехать заплатить за квартиру, штраф, судебных приставов, замок», — заявила актриса. Ранее Вера Сотникова сообщила, что собирается продавать свою квартиру в Каннах. Правда, пока она не очень понимает, как ей удастся это сделать. Въезд во многие страны Европы для россиян закрыт.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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