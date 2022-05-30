Вещие сны: как отличить их и найти ответы на волнующие вопросы

Вадим Карасев

Практически каждому известно, что вещие сны — это сновидения, которые помогают предсказывать будущее или объяснять прошлое. Проблема в том, что далеко не все понимают, как можно отличить их от обычных снов и как найти с их помощью ответы на вопросы.

Далеко не всем хочется знать свое будущее или переживать из-за вещих снов. Чтобы видеть меньше неприятных сновидений. Воспользуйтесь помощью соответствующего талисмана- оберега — ловца снов. Ранее мы рассказывали о том, как его сделать правильно.

Как отличить обычный сон от вещего

Во-первых, важно обращать внимание на то, в какой день недели вам снится сон. Вещие сны люди видят, обычно, в ночь с четверга на пятницу, однако, бывает очень много исключений. Например, многие видят вещие сны в день рождения, в день ангела, в годовщину смерти усопших родственников и так далее.

Также стоит обращать внимание на то, в какое конкретно время ночи они снятся. В большинстве случае вещие сны снятся нам в конце цикла сна, прямо перед пробуждением.

Еще важно отметить, что сны с предсказаниями остаются в нашей памяти на очень долгий срок. Вы их помните в подробностях и не забываете в течении дня. Не путайте их с обычными снами, ведь их мы тоже порой запоминаем на всю жизнь.

Вещий сон может предсказывать будущее на завтра, на текущий день, либо намекать о возможных событиях, которые могут произойти через год. Некоторые эксперты говорят о том, что сны с предсказаниями могут быть актуальными на период вплоть до полутора-двух лет.

Повторяющийся сон. Иногда Вселенная пытается достучаться до нас, посылая один и тот же сон раз за разом. Обращайте внимание на такие сновидения, потому что с их помощью судьба пытается направить вас по верному пути.

Виды вещих снов

Сон-загадка. Такие вещие сновидения очень трудно поддаются анализу. Они могут показывать нам что-то необычное и в то же время важное. Они снятся в основном людям с мощной интуицией и очень тесной связью с мирозданием. Трактовать их при помощи сонника невозможно, поэтому тут придется довериться ощущениям.

Сон с мертвыми. Если в вещем сне видите своего умершего друга, вторую половинку или родственника, это указывает на то, что с ним все хорошо. Если умерший пытается попросить вас о чем-то, это может быть предсказанием на будущее или объяснением прошлого. Если просьб у него нет, то этот сон можно расценивать как попытку мертвого человека сказать вам, что у него все хорошо.

Предупреждающий сон. Это то, чего точно не было в вашей жизни. Вы словно пережили что-то важное в будущем, а после пробуждения ощутили сильный прилив чувств, эмоций. Если вещий сон пробуждает в вас эмоции, значит он предупреждает вас о чем-то. Вам нужно быть предельно осторожными в обозримом будущем, либо внимательными к деталям. Как и сон-загадку, этот вам будет очень сложно трактовать при помощи обычного сонника. Тут придется анализировать прошлое и просчитывать различные варианты развития событий в будущем.

Сон-обман. Это вещий сон, который работает наоборот. Если вам приснилось, что любимый человек бросает вас, но после пробуждения этой тревоги не остается, значит всё будет хорошо. Если же вам приснилось, что вы сказочно богаты, но утром вы почувствовали негатив и страх, значит нужно следить за финансами и быть осторожнее в работе. Именно поэтому эксперты в области эзотерики всегда советуют прислушиваться к ощущениям, а уже потом делать выводы.

Сон-подсказка. Если вы очень долгое время любите какого-то человека, но по какой-то причине не можете ему признаться в любви, а в вещем сне вы это делаете, значит нужно делать всё так, как происходило в вашем сновидении. Если вы не можете определиться — менять работу или нет, а во сне вы приняли решение остаться на прежнем месте, то и в реальной жизни вам, скорее всего, стоит поступить также.

Идеальный сон. Такие вещие сны сбываются на сто процентов. Подобное бывает крайне редко, но их нельзя упускать из вида. В основном это сны-озарения, которые снятся тем, кто пытается решить какую-то сложную задачу. Порой «решение задачи» стоит воспринимать буквально. Это сновидения, в которых вы осознаете, что нужно сделать, чтобы добиться успеха в каком-то деле. Попробуйте осуществить на практике то, что увидели во сне.