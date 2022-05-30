Жена Гуфа сфотографировалась с новорожденным малышом

Рэпер Гуф забрал жену и ребенка из роддома. 26 мая артист стал отцом во второй раз — Юлия Королева родила рэперу ребенка. Долгое время пол и имя малыша пара держала в секрете. 42-летний Гуф забрал жену и новорожденного ребенка домой. Если же Королева впервые испытала радость материнства, то у рэпера уже есть сын от брака с Айзой — мальчику Сэму 12 лет. К слову, Юлия в период беременности скрывала пол ребенка, поклонники строили догадки, исходя из дизайна и цвета вещичек, которые покупали малышу. Сегодня супруги наконец раскрыли тайну: «Даже не верится, что мы родители такой прекрасной девочки». Также избранница Гуфа поблагодарила его за поддержку, который был все время рядом.Жена Гуфа с малышом «Этот человек сделал все возможное, окружив меня любовью, заботой и счастьем еще до беременности. И во время ее, естественно. Вы любите его осуждать при любой возможности. Но какой он последние годы — знаю только я. И я его безумно люблю, спасибо тебе», — написала в соцсетях жена рэпера. Гуф и правда внимательно относится к жене не только на словах, но и на деле, оказывая ей приятные знаки внимания. Так, вскоре после выписки хип-хоп исполнитель подарил Юлии бриллиантовые серьги. Ювелирные украшения пришлись ей по душе, о чем хозяйка презента сообщила поклонникам. Королева также похвасталась, что ее фигура практически не изменилась. «Кто-то скажет генетика, и лишь мой тренер вспомнит как я семь месяцев пыхтела на тренировках. А последние два — ходила почти каждый день на беговой дорожке, отказывала себе во многой еде и делала миллиард массажей», — говорила 26-летняя супруга певца.