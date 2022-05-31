17 фото, демонстрирующих, что бывает с бедолагой, который первым уснул во время бурной вечеринки
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17 фото, демонстрирующих, что бывает с бедолагой, который первым уснул во время бурной вечеринки

17 фото, демонстрирующих, что бывает с бедолагой, который первым уснул во время бурной вечеринки

Шумная вечеринка в окружении приятной компании — отличный повод, чтобы вдоволь повеселиться и как следует расслабиться. Однако почти на каждой такой тусовке есть шутники, которые только и ждут момента, когда обнаружится «самое слабое звено», то есть тот, кто сдается быстрее остальных и засыпает первым. Уж этому человеку нельзя позавидовать. Шутники пускают в ход самые изощрённые фантазии, чтобы сделать с ним смешные фотографии, а после показать их невинному соне, который никак не мог ожидать такого подвоха, и другим участникам безумного праздника. Иногда от таких снимков становится немножко не по себе. Поэтому, отправляясь на посиделки, будьте бодры и не злоупотребляйте горячительными напитками.

Никогда не засыпайте на вечеринке

Вот, что случилось, когда наш друг морпех первым уснул на вечеринке

Наш друг уснул на тусовке. Уверен, он больше не захочет так делать

Теперь он похож на чудовище из Людей Икс.

Уснуть в разгар веселья — самая большая ошибка

Это лучшее произведение искусства, которое я когда-либо видел!

Похоже на сваху из Мулан.

Уснул на домашней вечеринке первым. Вот, что меня ждало, когда я проснулся

Вы теперь похожи на Бьёрна из сериала «Викинги».

Крепкий сон — это сила

Он проспит, что угодно

Такой подставы он явно не ожидал

Мастер баланса

Мои друзья не рисуют неприличные штуки, когда я вырубаюсь

Чёрт, я бы даже не злился. И я бы даже не пытался избавиться от этого рисунка.

Когда отрубился слишком рано

Отличная поддержка, если друг уже не стоит на ногах

Друзья решили помочь обновить образ

Когда так хочешь спать, что на всё согласен

Отличный грим, чтобы освежить внешний вид

Картина маслом

Друзья знают, как сделать вечеринку незабываемой для того, кто сдался первым под натиском сна

Отлично провести время можно не только на вечеринке, но и, например, на пляже. Скорее жмите сюда, чтобы посмотреть забавные снимки, показывающие, каким крутым может быть летний отдых.

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По материалам: Юмор

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