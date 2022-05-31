17 фотографий девушек, которые с юмором показывают, как легко превратиться из милашки в чудо-юдо
«Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой», — поёт нам известная песня. И сейчас мы покажем вам фотографии девушек, которых успех точно может выбрать. Они не боятся своих неудачных снимков, наоборот! Девушки выставляют на всеобщее обозрение кадры, которые показывают, что из красотки в чудо-юдо можно превращаться за мгновение.
Две грани одной личности
Отпускные фото
Процесс подготовки к свиданию
Кстати, не каждое свидание стоит времени, которое было потрачено, чтобы туда собраться. У нас есть об этом пост.
У всех есть две стороны
Когда шея может поглотить лицо
Всё вверх дном
Перевоплощение
Концентрированное безумие
Фото из профиля в приложении для знакомств
Всё верно, ведь надо показать кандидатам в будущие партнёры все свои грани, чтобы у них не создавалось ложных ожиданий. А заодно и показать самоиронию.
Девушка-кошка
Просто сделайте счастливое лицо
Вечеринка в стиле 80-х
Ракурс решает
Притворяюсь, что всё в порядке vs что чувствую на самом деле
Она хороша, она в порядке
Во всех проявлениях
Тиндер и реальность
А здесь вы найдёте подборку ситуаций, когда макияж не украсил внешность, а сделал всё наоборот.