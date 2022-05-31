18 примеров излишне креативной подачи блюд, которая легко может ввести посетителей в ступор
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18 примеров излишне креативной подачи блюд, которая легко может ввести посетителей в ступор

18 примеров излишне креативной подачи блюд, которая легко может ввести посетителей в ступор

Иногда нечто обыденное и классическое начинает казаться скучным. И тогда люди придумывают нечто оригинальное. Видимо, подобное желание движет теми, кто придумывает подачу блюд в ресторанах, кафе и прочем общепите. «Зачем нам тарелки?» — думают они и предлагают посетителям нечто такое, что вводит их в ступор. Мы собрали для вас несколько примеров.

Так выглядит вторая жизнь упаковок?

Сложная конструкция

Паста подается в бутылке, парящей на цепочке

Плоский деревянный поднос и сетчатый стол

Сливочный соус уже стекает по бокам, не могу дождаться, когда подливка тоже растечётся повсюду!

Сэндвич на камнях

А зачем вообще тарелки, если можно принести еду прямо в сковороде

Горячий шоколад в мини-контейнере на колесиках

Картошка фри в банке из-под крабового мяса

Сковородки популярны

Давайте использовать всё, что только найдётся на кухне

Керамический сапожок

Завтрак в контейнере для яиц

Коктейль в ванной с уточкой

И как это есть?

Раковина тоже подойдёт

Пюрешка с фрикадельками в рожке

Как вам такое «мороженое»?

Бургеры на кирпиче

Ну и куда же без лопаты?

Теперь вы знаете чуть больше о не самой удачной подаче. А из этого поста можете узнать, как не надо делать вывески.

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По материалам: Юмор

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