25 доказательств, что дети лучшие комедианты и средство от депрессии

Нет никаких сомнений в том, что быть родителем — серьезное и ответственное дело. Зато детей можно назвать лучшими комедиантами. Они каждый раз отчебучивают что-нибудь такое, что даже не знаешь, хвататься ли за живот от смеха или бежать за телефоном, чтобы потом выложить все в Сеть.

К счастью, родители детей из нашей подборки выбрали второе, и теперь мы тоже можем посмеяться от души.

1. «Характер моей дочери отлично выражен через костюм, который она выбрала»

2. «Моя дочь выглядит, как мать, которая сожалеет о своих жизненных решениях»

3. Один шаг до сердечного приступа

4. Этих детей попросили одеться в костюмы эльфов для школьной постановки. Один из них пришел в костюме Элвиса

5. «Момент, когда я сказал дочери, что кит сейчас закроет рот»

6. «Я попросил дочь, чтобы она притворилась, что целует медведя в зоопарке»

7. «Воображение 100-го уровня. Моя двухлетняя дочь нарисовала на асфальте мелом подушку и улеглась спать»

8. «Реакция дочери на то, что мы дали подержать ей сестренку, которая оказалась гораздо тяжелее куклы»

9. «Просто сидеть в песочнице неинтересно. Надо стать самим песком»

10. «3-летний сын моего друга на Хэллоуине в детском саду»

11. «Дочурка выглядит так, будто только что победила всю армию ситхов»

12. Лицо кролика говорит о многом

13. «У сына был первый школьный танец. Он дарил розы всем девочкам, но дама в красном явно не ожидала этого и теперь будет считать всех мужчин подлецами»

14. «Сын думает, что отлично спрятался»

15. «Дочь ненавидит солнце, так что она нарисовала мне рисунок, где стоит и кричит на солнце»

16. «В таком виде племянник решил познакомиться с моим парнем»

17. «Моя 6-летка нарисовала папу, меня, себя и своего маленького братишку. Если что, это мы занимаемся подводным плаваньем»

18. «Наш 4-летний сын думает, что он ниндзя. Так что жена сделала фото «до» и показала ему. Он уверен, что абсолютно невидим на фоне черной кухонной техники»

19. «Сегодня племяшка обнаружила кошачью дверь»

20. «Взяла дочь на выставку ван Гога»

21. «Дочка пытается спрятаться, чтобы не идти спать»

22. «Сын — мое тотемное животное»

23. «Наша собака пометила новый диван. Моя 6-летняя дочка задокументировала весь процесс, включая мою реакцию»

24. «Сказала племяннице, что если она будет вести себя хорошо пока я пеку печенья, дам ей облизать миску»

25. «Дети достали где-то «шпионскую ручку», чернила которой можно увидеть только под ультрафиолетовой лампой. У моего брата оказалась аллергия на чернила»

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