Аллу Пугачеву публично оскорбили на здании «Останкино»
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Аллу Пугачеву публично оскорбили на здании «Останкино»

Аллу Пугачеву публично оскорбили на здании «Останкино»
Вчера на здании телецентра появилась нецензурная надпись в адрес Аллы Пугачевой. Накануне вечером на фасаде телецентра «Останкино» появилась бегущая строка, состоящая из нецензурных слов, обращенных к... Алле Пугачевой. По фасаду телецентра Останкино в световой проекции бежала нецензурная надпись - «Алла, хорошо, что ты убежала. Алла, ты давно всех тут (достала в нецензурном варианте)», — гласит послание. Пока что никто из официальных лиц телецентра не прокомментировал скандал и не объяснил, чьих это рук дело. Поклонники 73-летней Примадонны выражают недовольство. «Да как так можно? Она же женщина!»; «Это уже за гранью! Что вам сделала Пугачева?», — вопрошают пользователи. К всеобщему недоумению подключился и Оскар Кучера. «Сегодня на Останкино... Это про кого, стесняюсь спросить», — удивляется актер.
Алла Пугачева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Телевизионный центр «Останкино» не комментирует надпись об Алле Пугачевой на здании», — сообщили в пресс-службе. Отметим, что Алла Борисовна вместе с супругом Максимом Галкиным и детьми покинула Россию после начала спецоперации и отправилась в Израиль. В отличие от мужа, артистка не спешит высказывать свою позицию относительно политических событий. При этом недавно, когда журналисты спросили у нее про возвращение на родину, звезда спокойно ответила, что приедет домой 1 сентября, когда дети пойдут в школу. А вот Максим промолчал, но через несколько дней опубликовал афиши концерта в Австралии, который пройдет 2 сентября. Что касается Галкина, то его дома явно не ждут. Патриотично настроенные россияне не согласны с его позицией и высказываниями относительно спецоперации. Ксения Собчак в личных соцсетях отметила, что своими фразами Максим «сжег мосты» с Россией, когда начал открыто выражать недовольство.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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