Борис Корчевников прошелся по звездам шоу-бизнеса
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Борис Корчевников прошелся по звездам шоу-бизнеса

Борис Корчевников прошелся по звездам шоу-бизнеса
Ведущий Борис Корчевников высказался о мусорных звездах. Телеведущий в «Телеграме» нелестно отозвался о светской львице Ксении Собчак и некоторых других звездах шоу-бизнеса. «Ведущую «Дома-2» помните? Она еще потом в президенты выставлялась, в священника наряжалась и про церковь врала без конца. Над собственным венчанием надругалась. Что, и ее забыли? А еще премия «Муз-ТВ» была, помните, там какие-то певцы и танцоры устроили какую-то свадьбу извращенцев? Не помните, ну вы что, это еще по телевизору показывали, во всех СМИ и гаджетах было», сказал Борис Корчевников
Борис Корчевников - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Досталось от Корчевникова и рэперу Моргенштерну. Как сказал телеведущий, этот музыкант ходит с тремя шестерками на лбу. «А еще тиктокер Даня Милохин, помните, в платье наряжался еще? Про него еще репортажи снимали, героем называли», — заявил Корчевников. Как заметил телеведущий, не нужно в будущем давать людям вспоминать о таких персонажах. Он верит, что сгорит в самое ближайшее время «таблоидный мусор». Напомним, что Борис Корчевников ведет программу «Судьба человека» на канале «Россия 1». Она временно не выходит в связи с последними событиями.  
# Бизнес / Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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