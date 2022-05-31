Цена на нефть марки Brent превысила $122 за баррель

08:34 Автор: Наталия Васильева

Источник: РИА Новости

В условиях роста мировых цен на нефть стоимость фьючерса марки Brent с поставкой в июле превысила 122 доллара за баррель впервые с 24 марта, свидетельствуют данные торгов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным на 03:10 по московскому времени цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,54% — до 122,33 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов росла на 0,64% — до 118,33 доллара, а стоимость июльских фьючерсов на WTI увеличилась на 0,45% — до 117,71 доллара.

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