Цена на нефть марки Brent превысила $122 за баррель
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Цена на нефть марки Brent превысила $122 за баррель

Цена на нефть марки Brent превысила $122 за баррель

08:34  Автор: Наталия Васильева


Источник: РИА Новости



В условиях роста мировых цен на нефть стоимость фьючерса марки Brent с поставкой в июле превысила 122 доллара за баррель впервые с 24 марта, свидетельствуют данные торгов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным на 03:10 по московскому времени цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,54% — до 122,33 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов росла на 0,64% — до 118,33 доллара, а стоимость июльских фьючерсов на WTI увеличилась на 0,45% — до 117,71 доллара.



#нефть #энергетика


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По материалам: pnp.ru

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