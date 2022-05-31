ЧП: Псих пытался уничтожить картину стоимостью 2,5 миллиарда долларов
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ЧП: Псих пытался уничтожить картину стоимостью 2,5 миллиарда долларов

ЧП: Псих пытался уничтожить картину стоимостью 2,5 миллиарда долларов
Неадекватный мужчина попытался испортить шедевр мирового искусства. Один из посетителей Лувра совершил попытку испортить картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Нападение на шедевр мирового искусства было хорошо спланировано, но, к счастью, не имело серьезных последствий. Хулиганом, который устроил переполох в музее, является молодой активист-эколог. Для того, чтобы подобраться к полотну великого мастера, он притворился инвалидом в коляске. Для людей с ограниченными возможностями рядом с «Джокондой» организован отдельный проход, которым воспользовался нарушитель порядка. Оказавшись совсем близко к картине, он швырнул в ней тортом. Хорошо, что уже много лет «Мона Лиза» выставляется под бронированным стеклом, которое защищает произведение искусства от подобный актов вандализма. Во время задержания нападавший активист выкрикивал лозунги. Он призывал собравшихся остановить тех, кто разрушает экологию планеты. «Подумайте о Земле. Есть люди, которые разрушают Землю. Подумайте об этом. Художники говорят вам: «Подумайте о Земле». Все художники, думайте о Земле. Вот почему я сделал это. Подумайте о планете», — передает ТАСС слова хулигана. Руководство Лувра пока воздерживается от официальных заявлений, связанных с инцидентом. Насколько известно, защитное стекло быстро отмыли от десерта, а экскурсии были возобновлены.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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