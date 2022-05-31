Дарья Донцова решила не покупать недвижимость за рубежом
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Дарья Донцова решила не покупать недвижимость за рубежом

Дарья Донцова решила не покупать недвижимость за рубежом
Писательница Дарья Донцова призналась, что ее отговорили от покупки жилья за границей. Мастер пера в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ объяснила, почему в свое время отказалась от идеи покупки недвижимости во Франции. «Когда мы хотели покупать квартиру во Франции, а это было лет 12–15 назад, мне мой французский юрист сказал: «Не делай этого никогда». Я его спросила почему. Он ответил, что лучше снять. Там есть договор так называемого долгосрочного снятия жилья. Он заявил, что если что-то случится в мире, то не потеряешь деньги. Мы послушались», сказала Дарья Донцова.
Дарья Донцова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» По словам Донцовой, через дорогу стоял другой дом. «Приходят французы и просят поговорить с русским соседом. Там у всех решетки черные, а у него золотые на одном этаже. А за это штрафы. Во Франции наш район собирается на демонстрации, если в кафе меняют стулья и не ставят аутентичные. Я русскому объяснила, что будут штрафы. Он сказал: «Ну и подумаешь». В итоге я приехала позже, а уже у всех черные решетки. Они имеют право сами перекрасить. За границей очень строгие правила», — заявила Донцова. Напомним, что россияне сейчас лишены возможности попасть в свои квартиры в Европе. Авиасообщение со многими странами прервано.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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