Депутаты Рады уволили Денисову с должности омбудсмена
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Депутаты Рады уволили Денисову с должности омбудсмена

Депутаты Рады уволили Денисову с должности омбудсмена

17:07  Автор: Варвара Комарова



Верховная Рада Украины уволила Людмилу Денисову с должности уполномоченного по правам человека в республике. Об этом заявил депутат фракции «Голос» Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Как сообщал Железняк ранее, на рассмотрении вопроса об увольнении омбудсмена присутствовала с докладом вице-премьер Украины Ирина Верещук, которая выступила с критикой работы Денисовой.

За увольнение омбудсмена проголосовали 234 депутата Рады, вопрос назначения на пост еще не рассматривался, уточнил Железняк.

Ранее сегодня официальный представитель партии «Слуга народа» Юлия Палийчук сообщала, что депутаты собрали подписи, необходимые для выражения вотума недоверия уполномоченному по правам человека. Перед этим Денисова заявляла, что депутаты собираются снять ее с должности по инициативе офиса президента и назвала незаконным вмешательство в ее деятельность со стороны лидера республики Владимира Зеленского.

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#Украина #правозащита


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По материалам: pnp.ru

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