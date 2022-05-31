DONTNOD Entertainment объявили о ребрендинге — теперь они DON’T NOD
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DONTNOD Entertainment объявили о ребрендинге — теперь они DON’T NOD

DONTNOD Entertainment объявили о ребрендинге — теперь они DON’T NOD


Студия DONTNOD Entertainment, которая известна по играм серии Life is Strange, а также по разработке консольного эксклюзива Xbox — игры Tell me Why, сегодня сообщила о ребрендинге. Теперь студия будет называться DON`T NOD.

Вместе с анонсом ребрендинга, компания DONTNOD Entertainment представила новый логотип. В видео, которое можно посмотреть ниже, новый логотип компании обыгрывается в различных игровых жанрах и вселенных.


Watch this video on YouTube

Руководители DON’T NOD отмечают в пресс-релизе по ребрендингу, что их команда серьезно расширилась за последние годы — сейчас она насчитывает 320 человек. Студия работает над «шестью захватывающими предстоящими внутренними проектами», пока без подробностей.

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По материалам: newxboxone

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