Елена Летучая рассказала о скандале с продюсером

Ведущая Елена Летучая высказалась о скандале. Телеведущая в социальных сетях выступила с резкой критикой программы «Рогов +», которую покинула после съемки двух выпусков. По словам звезды, ей обещали совсем другое шоу. 29 мая в эфире СТС вышло новое шоу, ведущими которого значились Александр Рогов и Елена Летучая. Но после премьерного выпуска Елена разразилась гневным постом в соцсетях, где рассказала, что покидает проект. По ее словам, продюсеры обманули ее и сменили формат, не предупредив заранее — новая версия задумывалась как замена программы «Снимите это немедленно», — но в последний момент все поменялось. «Я человек, который себя уважает. И у меня достаточно силы и воли, чтобы делать так, чтобы меня уважали. Мне неважно, буду я дальше работать с каналом или нет, если такое неуважительное отношение я увидела к своей персоне. Единственное скажу, что продюсеры передо мной извинились. Что будет дальше, не знаю», — отметила Летучая. Звезда рассказала, что изначально шоу делали именно под нее и несколько месяцев искали соведущую. Но в итоге, когда Рогов вернулся, захотели объединить всех и сделать общее шоу. А это в итоге не понравилось Летучей.Елена Летучая - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Если бы мне сказали, что, возможно, придет Рогов, то я, наверное, не согласилась бы вести программу. Я снималась в одном шоу, а потом оно вдруг плавно перетекло в шоу Александра Рогова — он появился на горизонте и стал моим соведущим. Это произошло в тот момент, когда мы сняли две программы. Одна программа вышла в воскресенье. Выйдет ли вторая программа? Это, наверное, скажет руководство СТС», — сказала знаменитость. По ее словам, она вынесла эту историю в публичную плоскость только потому, что ей не хотелось казаться взбалмошной блондинкой, которая покинула шоу в разгар съемок. «Александр Рогов еще и занимается монтажом программы, поэтому вчера вы увидели, как я два раза что-то сказала. И, естественно, название «Рогов +» меня просто шокировало», — объясняет свою позицию телеведущая. Более того, Летучая недвусмысленно намекнула, что ей не понравился финальный выпуск со знаменитым стилистом. Ее проект должен был нести социальную значимость и помогать публике. А получилась калька с предыдущих выпусков. «Мы не делали шоу, которое делал Александр много лет. Потому что просто переодеть и накрасить — это одно, а объяснить психологию проблемы и поддержать по-женски — это совсем другое. В финале вышла переодевалка с Александром Роговым, ничего не изменилось. Я не про makeover-шоу, я не про переодевалки. Я всегда участвую в каких-то социальных историях, и мне очень понравилась история помощи девушкам, которые оказались в каких-то некорректных ситуациях», — резюмировала Летучая.