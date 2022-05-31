Глафира Тарханова показала фото с мужем, с которым снялась вместе впервые за много лет

Звезда сериалов, актриса Глафира Тарханова поделилась редким фото с Алексеем Фаддеевым, отцом своих четверых сыновей. Глафира Тарханова обычно скрывает близких людей от публики. Актриса следит за тем, чтобы семья не попадала в объектив камер. Пока что звезде сериала «Паромщица» удавалось это сделать. Если своих детей Тарханова сама не хочет показывать, то фото с любимым она крайне редко показывает из-за его запрета. Алексей Фаддеев обычно бывает против того, чтобы супруга публиковала в Сети их совместные фото. Но тут актриса сделала исключение. Глафира Тарханова поделилась радостью, опубликовав редкий снимок. Актриса позирует в форме и счастливо улыбается.Глафира Тарханова и Алексей Фаддеев «Мой главный Партнер. Мы завершили съемки совместного проекта. С мужем в одном кадре не была 17 лет. Было волнительно, но нам понравилось. Дорогие зрители, приятного просмотра! Мы старались для вас! Как с тобой комфортно!» - написала у себя в соцсетях актриса. «Какая вы красивая семья», «Фотографируйтесь вместе почаще, пожалуйста», «Какие же вы прекрасные, радуете», «Стали забывать, как выглядит ваш муж», — обсуждают в Сети семейные фото Тархановой. Поклонники очень надеются, что теперь актриса будет чаще делиться снимками своего супруга. Может, Глафира решится в будущем представить и своих детей, которых она пока что показывает в Сети только со спины. Кстати, она честно признается, что совмещать карьеру с материнством ей удается только благодаря тому, что у неё есть помощница, которая помогает ей с детьми. Кроме того, есть её мама, которая всегда на подхвате.