Глафира Тарханова показала фото с мужем, с которым снялась вместе впервые за много лет
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Глафира Тарханова показала фото с мужем, с которым снялась вместе впервые за много лет

Глафира Тарханова показала фото с мужем, с которым снялась вместе впервые за много лет
Звезда сериалов, актриса Глафира Тарханова поделилась редким фото с Алексеем Фаддеевым, отцом своих четверых сыновей. Глафира Тарханова обычно скрывает близких людей от публики. Актриса следит за тем, чтобы семья не попадала в объектив камер. Пока что звезде сериала «Паромщица» удавалось это сделать. Если своих детей Тарханова сама не хочет показывать, то фото с любимым она крайне редко показывает из-за его запрета. Алексей Фаддеев обычно бывает против того, чтобы супруга публиковала в Сети их совместные фото. Но тут актриса сделала исключение. Глафира Тарханова поделилась радостью, опубликовав редкий снимок. Актриса позирует в форме и счастливо улыбается.
Глафира Тарханова и Алексей Фаддеев «Мой главный Партнер. Мы завершили съемки совместного проекта. С мужем в одном кадре не была 17 лет. Было волнительно, но нам понравилось. Дорогие зрители, приятного просмотра! Мы старались для вас! Как с тобой комфортно!» - написала у себя  в соцсетях актриса. «Какая вы красивая семья», «Фотографируйтесь вместе почаще, пожалуйста», «Какие же вы прекрасные, радуете», «Стали забывать, как выглядит ваш муж», — обсуждают в Сети семейные фото Тархановой. Поклонники очень надеются, что теперь актриса будет чаще делиться снимками своего супруга. Может, Глафира решится в будущем представить и своих детей, которых она пока что показывает в Сети только со спины. Кстати, она честно признается, что совмещать карьеру с материнством ей удается только благодаря тому, что у неё есть помощница, которая помогает ей с детьми. Кроме того, есть её мама, которая всегда на подхвате.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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