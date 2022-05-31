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Губернаторы смогут избираться более двух сроков подряд

Губернаторы смогут избираться более двух сроков подряд

Тема: Какие законы вступают в силу


03:07  Автор: Анна Шушкина



Срок полномочий губернаторов и региональных парламентов составит 5 лет. При этом губернаторам разрешили избираться более чем на два срока подряд. Соответствующие положения нового закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» вступают в силу 1 июня.

Инициатива была внесена сенатором Андреем Клишасом и депутатом Госдумы Павлом Крашенинниковым.

Сейчас срок полномочий губернатора определяется регионом, но не может превышать 5 лет. Новый закон установил равные пятилетние сроки для исполнения полномочий губернаторов и депутатов региональных заксобраний.

Также снимается запрет для губернаторов избираться более двух сроков подряд. Конкретное число губернаторских сроков смогут определять заксобрания регионов. Руководитель субъекта РФ официально будет называться или губернатором или главой региона. В то же время, конституцией или уставом субъекта РФ с учетом национальных или иных традиций может быть предусмотрено дополнительное наименование. Но при этом главы регионов не могут именоваться «президентами».

Также законом расширяются основания для досрочного прекращения полномочий губернаторов в связи с утратой доверия президента РФ. Глава государства сможет сделать руководителю региона предупреждение, выговор, отрешить от должности и временно отстранить.

После отрешения главы субъекта от должности президентом бывший губернатор в течение пяти лет не сможет занимать такую должность ни в одном регионе.

Руководители регионов также смогут обращаться в представительный орган муниципального образования с инициативой об отставке его главы.

Отдельной статьей унифицирован порядок внесения регионами законопроектов в Госдуму. Также предусмотрена возможность дистанционной работы для заксобраний, допускается полупрофессиональная основа деятельности их депутатов.

Документ закрепил право федеральных органов власти участвовать в формировании региональных министерств в сферах образования, финансов, здравоохранения, а также жилищного и строительного надзора.

Также в документе говорится, что в регионе обязательно должен быть сформирован высший исполнительной орган власти субъекта — правительство. Сейчас оно действует не во всех регионах.

Закон был разработан в развитие норм обновлённой Конституции о единой системе публичной власти на уровне российских регионов, напомнил соавтор документа, депутат Павел Крашенинников. Документ, по его словам, регулирует взаимодействие органов публичной власти — федеральных, региональных и муниципальных.


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«Основная задача нового закона — отладить обратную связь между федеральной властью, регионами и муниципалитетами и, конечно, в целях защиты прав граждан», — сказал парламентарий.

Целый блок статей закона, по его словам, регулирует деятельность региональных органов власти. «Наша задача, чтобы система региональной власти была чёткой и понятной для граждан — это, на мой взгляд, очень важно», — заявил законодатель.

Общие положения закона вступили в силу с момента официального опубликования закона, то есть с 21 декабря 2021 года.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.



#власть #в регионах

Ещё материалы: Павел Крашенинников, Андрей Клишас


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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