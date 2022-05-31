Июньское обновление прошивки Xbox добавляет новую функцию

Вадим Карасев





Компания Microsoft сегодня объявила о выпуске июньского обновления прошивки Xbox. Апдейт добавляет всего одну новую функцию, которую до этого на протяжении нескольких месяцев тестировали инсайдеры.

На приставках Xbox One и Xbox Series X | S теперь игроки могут просматривать информацию о секретных достижениях. Сами достижения будут оставаться секретными, но, если игрок пожелает, он может показать детали этого достижения, чтобы узнать как его получить.





Просматривать секретные достижения можно не только на приставках Xbox, но и на мобильных устройствах через приложение игрового сервиса.