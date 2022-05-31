Ирина Салтыкова назвала куриц именами подруг
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Ирина Салтыкова назвала куриц именами подруг

Ирина Салтыкова назвала куриц именами подруг
Певица Ирина Салтыкова рассказала, как посмеялась над подругами. Певица поделилась откровениями о жизни в загородном доме. 56-летняя Ирина Салтыкова рассказала, как приятельницы высмеивали ее за желание заняться сельским хозяйством. Поп-звезда 90-х обосновалась в трехэтажном особняке размером 500 квадратных метров и с итальянским джакузи под навесом на террасе. Ухаживать за домом Ирине помогают три работника. Салтыкова призналась, что с недавних пор в ее доме появился курятник. Артистка не скрывает, что задумывалась о домашнем хозяйстве еще в начале пандемии. Ирина рассказала друзьям, что планирует завести кур на приусадебном участке. Звезда стала обладательницей цыплят после съемок телепередачи. «У меня четыре курицы. Я построила курятник. Во время пандемии думала, чем бы заняться таким интересным. Решила, что хочу курочек. На съемках программы обо мне в конце вынесли четырех цыплят. Я ответила: «Вы что, обалдели? Чем я их кормить буду?». Я была еще не подготовленная мать. Я их забрала. Они были в коробке, я подходила каждые 15 минут. Настолько это мило», — призналась Салтыкова.
Ирина Салтыкова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Актриса фильма «Брат-2» обсуждала свое желание заняться домашним хозяйством с подругами, но те отреагировали скептически. Когда у Салтыковой появились питомцы, она не упустила возможности потроллить приятельниц. «Рассказала всем подружкам, они меня немножко обсмеяли. Я ответила: «Будете ржать, всех кур назову вашими именами». Как я их назвала: Уна, Лада, Наташа и Лариса. Я сообщила им, показала кто есть кто. Они радовались, но недолго», — пояснила бывшая жена музыканта Виктора Салтыкова. Исполнительница хита «Серые глаза» обустроила для цыплят отдельный курятник. На следующее утро Салтыкову ждал сюрприз. «Слышу «ку-ка-ре-ку». Мама мне говорит: «Ир, у тебя не куры, у тебя петухи». Я начала проверять в интернете – оказалось, что самцы все четверо. Как они начали кукарекать. Соседи были в шоке, наверное. Они стали драться, перья летят», — рассказала артистка. Звезда тщательно следит за своими курами. Ирина подобрала для питомцев специальное меню и кормит их по часам, а вместо антибиотиков дает зеленый лук. Исполнительница похвалилась тем, что новое хобби позволило ей обеспечивать домашними яйцами всю семью. «Я ем их вареными. Я уже не могу есть магазинные», — заверила мать начинающей певицы Алисы Салтыковой. Артистка принесла их на пробу коллегам по шоу-бизнесу. Солист группы «На-На» Владимир Политов выпил сырое яйцо прямо в телестудии. «Отлично. По сравнению с магазинными – вообще другой вкус», — заверил Владимир в эфире ток-шоу «Звезды сошлись».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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