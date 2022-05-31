Эдгард Запашный рассказал, как юная артистка послала всех

Дрессировщик Эдгард Запашный сообщил, что юная артистка поплатилась гонорарами ради родины. Звезда цирка в «Телеграме» поведал подробности своего разговора с 15-летней перспективной цирковой артисткой. Девушку не так давно пригласили участницей в очень известное чешское телешоу. Это адаптированная версия знаменитой программы America’s got talent. Однако перед юной особой поставили на чешском телевидении определенное условие. Ей нужно было негативно высказаться о родной стране из-за событий на Украине.Эдгард Запашный - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Нашей артистке хоть всего и 15 лет, но ей хватило мужества послать по адресу все чешское телевидение», сказал Эдгард Запашный Напомним, что Эдгард Запашный полностью разделяет действия своей страны на Украине. Он не раз об этом открыто говорил в соцсетях.