Эдгарда Запашного возмутило, что Наргиз Закирову показывают по телевизору

Дрессировщик Эдгард Запашный считает, что таких звезд нужно вырезать из эфиров. Наргиз Закирова угодила в громкий скандал за распространение лживой информации о действиях вооруженных сил РФ и нелестные высказывания в адрес российских властей. Отныне ей запрещен въезд в страну до 2072 года. Несмотря на это, певица все же появилась на федеральном канале. На днях на канале «Звезда» стартовало музыкальное шоу «Новая звезда», членом жюри которого является 51-летняя Наргиз Закирова. По словам Эдгарда Запашного, передача снималась давно, и продюсеры не стали вырезать опальную артистку из эфира.Эдгард Запашный - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Друзья, вы прекрасно знаете, как я терпеть не могу певицу Наргиз. После очередного потока грязи в сторону России ей вынесли запрет на посещение нашей страны в ближайшие 50 лет. Сегодня на телеканале «Звезда» вышел первый выпуск музыкального шоу «Новая Звезда», где одним из членов жюри является Наргиз. Сейчас я читаю в Telegram-каналах много негодований по этому поводу. Естественно, авторы комментариев говорят о том, что шоу надо было не пускать в эфир. «Новая Звезда» — это первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие все 85 регионов России. 85 самых сильных исполнителей собираются на одной сцене, чтобы достойно представить родной край. В финале зрители могут не согласиться с мнением звездного жюри и выбрать свою «Новую Звезду-2022» с помощью масштабного голосования. Если руководство телеканала пойдет на поводу у недовольных людей и снимет программу с эфира, то, прежде всего, мы навредим большому количеству хороших исполнителей, которые очень сильно старались и делали все возможное для достойного представления своих регионов нашей необъятной Родины. Сейчас именно тот момент, когда из-за одной дуры не должны пострадать совершенно невинные люди», — объяснил Эдгард. К слову, сейчас Закирова, имеющая гражданство США, находится в родном Узбекистане и планирует концерты за границей. Пока артистка не комментирует скандал со своим участием, зато это сделал адвокат Бахром Исмаилов, представляющий интересы исполнительницы.