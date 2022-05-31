Эдгарда Запашного возмутило, что Наргиз Закирову показывают по телевизору
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Эдгарда Запашного возмутило, что Наргиз Закирову показывают по телевизору

Эдгарда Запашного возмутило, что Наргиз Закирову показывают по телевизору
Дрессировщик Эдгард Запашный считает, что таких звезд нужно вырезать из эфиров. Наргиз Закирова угодила в громкий скандал за распространение лживой информации о действиях вооруженных сил РФ и нелестные высказывания в адрес российских властей. Отныне ей запрещен въезд в страну до 2072 года. Несмотря на это, певица все же появилась на федеральном канале. На днях на канале «Звезда» стартовало музыкальное шоу «Новая звезда», членом жюри которого является 51-летняя Наргиз Закирова. По словам Эдгарда Запашного, передача снималась давно, и продюсеры не стали вырезать опальную артистку из эфира.
Эдгард Запашный - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Друзья, вы прекрасно знаете, как я терпеть не могу певицу Наргиз. После очередного потока грязи в сторону России ей вынесли запрет на посещение нашей страны в ближайшие 50 лет. Сегодня на телеканале «Звезда» вышел первый выпуск музыкального шоу «Новая Звезда», где одним из членов жюри является Наргиз. Сейчас я читаю в Telegram-каналах много негодований по этому поводу. Естественно, авторы комментариев говорят о том, что шоу надо было не пускать в эфир. «Новая Звезда» — это первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие все 85 регионов России. 85 самых сильных исполнителей собираются на одной сцене, чтобы достойно представить родной край. В финале зрители могут не согласиться с мнением звездного жюри и выбрать свою «Новую Звезду-2022» с помощью масштабного голосования. Если руководство телеканала пойдет на поводу у недовольных людей и снимет программу с эфира, то, прежде всего, мы навредим большому количеству хороших исполнителей, которые очень сильно старались и делали все возможное для достойного представления своих регионов нашей необъятной Родины. Сейчас именно тот момент, когда из-за одной дуры не должны пострадать совершенно невинные люди», — объяснил Эдгард. К слову, сейчас Закирова, имеющая гражданство США, находится в родном Узбекистане и планирует концерты за границей. Пока артистка не комментирует скандал со своим участием, зато это сделал адвокат Бахром Исмаилов, представляющий интересы исполнительницы.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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