Эти 6 игр пополнят Game Pass в первой половине июне

Вадим Карасев





Microsoft сообщила список игр, которые пополнят подписку Game Pass в первой половине июня. На данный момент таких игр всего 6, но стоит помнить, что 12 июня состоится Xbox & Bethesda Showcase, где, без сомнений, можно ждать интересные сюрпризы для подписки.

Следующие игры сейчас заявлены на добавление в Game Pass в первой половине июня:

For Honor: Marching Fire Edition (Xbox, PC, xCloud) – 1 июняNinja Gaiden: Master Collection (Xbox, PC) – 2 июняAssassin’s Creed Origins (Cloud, Xbox, PC) – 7 июняChorus (Xbox, PC, xCloud) ID@Xbox – 7 июняDisc Room (Xbox, PC, xCloud) ID@Xbox – 7 июняSpacelines from the Far Out (Xbox, PC) ID@Xbox – 7 июня5 игр будут удалены из подписки Game Pass уже 15 июня