К чему чешется голова: приметы

Вадим Карасев

Порой наше тело подсказывает нам о чем-то важном. Это может быть чих, зевание, головная боль и так далее. Эксперты решили рассказать о приметах, которые связаны с чешущийся головой.

Ранее мы рассказывали о сигналах Вселенной, которые предупреждают об опасности. Помните о них, а также следите за приметами, ведь они тоже могут очень точно указать на то, каким будет ваше ближайшее будущее.

Как должна чесаться голова

Стоит отметить, что она должна чесаться без видимых причин, а сам зуд появляться ненадолго, а потом тут же исчезать. Только в этом случае есть высокая вероятность того, что вы имеете дело с приметами.

Если у вас проблемы с кожей или голова чешется очень долгое время и не проходит, то приметы не работают. Убедитесь в том, что зуд появляется не из-за неполадок со здоровьем.

Голова чешется утром

Если голова зачесалась утром — это к осторожности. Вселенная пытается сказать вам, что нужно быть чуточку осмотрительнее. Это предельно важно, так как возможны срывы планов и проблемы в делах, в работе. Думайте, прежде чем принимать какое-то серьезное решение, чтобы не пожалеть о нем в будущем. Это свойственно всем дням недели, кроме четверга и воскресенья:

если голова зачесалась утром в четверг, это хороший знак, который говорит о том, что вы на правильном пути. В этот день вам придется заняться какими-то очень важными делами;

утром в воскресенье голова чешется к внезапным озарениям. Прислушивайтесь почаще к внутреннему голосу;

Голова чешется перед сном

Тут может быть несколько различных вариантов. Если у вас был очень тяжелый день, то чешущаяся голова перед сном означает, что пришло время забыть о проблемах. Это намек Вселенной о том, что завтра всё будет хорошо, а всё произошедшее сегодня можно считать недоразумением.

Также голова перед сном может чесаться в том случае, если о вас кто-то упорно вспоминает. Это может быть бывший или бывшая, старый друг.

Если голова чешется перед сном в четверг, то это говорит о том, что в пятницу вам стоит быть предельно осторожными, ведь есть шанс повстречать на своем пути врагов.

Голова чешется перед важным делом

Если вы решили заняться чем-то важным, либо вам предстоит какой-нибудь экзамен, собеседование, но прямо перед важным делом начала чесаться голова, это может указывать на то, что нужно успокоиться и продолжить идти по намеченному пути.

Если голова вдруг зачесалась днем в выходной, это может указывать на то, что ваш покой и отдых могут немного нарушиться. В планах может появиться нечто новое, так что придется подстраиваться.