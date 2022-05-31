Какого числа летнее солнцестояние в 2022 году

Вадим Карасев

Летнее солнцестояние — один из самых важных дней силы июня и всего лета в целом. Эксперты рассказали о том, что это за событие, каковы его особенности и в какой день оно произойдет в 2022 году.

Летнее солнцестояние входит в число дней силы июня, коих в этом месяце будет довольно много. Вселенная как бы намекает нам, что пора действовать. Начало лета должно стать очень важным и ярким временем для каждого из нас.

Какого числа будет летнее солнцестояние в 2022 году

Солнцестояние абсолютно всегда происходит в одно и то же время, но из-за того, что у нас есть високосный год, в который искусственно прибавляется один день, даты всех солнцестояние и равноденствий смещаются. В 2022 году летнее солнцестояние произойдет 21 июня примерно в 12 часов дня по московскому времени.

Примерно в это время Земля пролетит вокруг Солнца ровно половину пути. Именно поэтому летнее солнцестояние называют еще днем начала астрономического лета.

Каким будет этот день для нас с вами

21 июня можно смело называть благоприятным днем. В этот день Солнце будет испускать максимум созидательной энергии. Потратить свое личное время можно на работу, на отдых, на общение. У каждого из нас будет возможность посвятить себя тому, что мы любим больше всего.

Солнце подарит нам замечательное настроение, которым стоит поделиться с друзьями, родственниками и коллегами. Если 21 июня для вас будет выходным днем, можно потратить его на поиски новых увлечений, отдых, путешествия, смену обстановки, покупки. Не будет ничего, что могло бы помешать нам сделать свою жизнь лучше. Даже негативная Луна в Овне не сможет воспрепятствовать повышению благоприятной энергетики.

В этот день эксперты советуют убираться в доме, но если вы заранее планируете какие-то дела вне родных стен, лучше убраться заранее, чтобы встретить астрономическое лето в чистоте и порядке. Это тоже будет невероятно важно.