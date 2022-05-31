Какого числа летнее солнцестояние в 2022 году
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Какого числа летнее солнцестояние в 2022 году

Какого числа летнее солнцестояние в 2022 году

Летнее солнцестояние — один из самых важных дней силы июня и всего лета в целом. Эксперты рассказали о том, что это за событие, каковы его особенности и в какой день оно произойдет в 2022 году.


Летнее солнцестояние входит в число дней силы июня, коих в этом месяце будет довольно много. Вселенная как бы намекает нам, что пора действовать. Начало лета должно стать очень важным и ярким временем для каждого из нас.

Какого числа будет летнее солнцестояние в 2022 году

Солнцестояние абсолютно всегда происходит в одно и то же время, но из-за того, что у нас есть високосный год, в который искусственно прибавляется один день, даты всех солнцестояние и равноденствий смещаются. В 2022 году летнее солнцестояние произойдет 21 июня примерно в 12 часов дня по московскому времени.

Примерно в это время Земля пролетит вокруг Солнца ровно половину пути. Именно поэтому летнее солнцестояние называют еще днем начала астрономического лета.

Каким будет этот день для нас с вами


21 июня можно смело называть благоприятным днем. В этот день Солнце будет испускать максимум созидательной энергии. Потратить свое личное время можно на работу, на отдых, на общение. У каждого из нас будет возможность посвятить себя тому, что мы любим больше всего.

Солнце подарит нам замечательное настроение, которым стоит поделиться с друзьями, родственниками и коллегами. Если 21 июня для вас будет выходным днем, можно потратить его на поиски новых увлечений, отдых, путешествия, смену обстановки, покупки. Не будет ничего, что могло бы помешать нам сделать свою жизнь лучше. Даже негативная Луна в Овне не сможет воспрепятствовать повышению благоприятной энергетики.

В этот день эксперты советуют убираться в доме, но если вы заранее планируете какие-то дела вне родных стен, лучше убраться заранее, чтобы встретить астрономическое лето в чистоте и порядке. Это тоже будет невероятно важно.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Сила внутри: как найти в себе позитив и научиться противостоять неприятностям
Сила внутри: как найти в себе позитив и научиться противостоять
Павел Прилучный показал обнаженный торс и точеную фигуру возлюбленной
Павел Прилучный показал обнаженный торс и точеную фигуру возлюбленной
Валя Карнавал назвала себя главной плаксой на шоу
Валя Карнавал назвала себя главной плаксой на шоу
Какого числа летнее солнцестояние в 2022 году
Какого числа летнее солнцестояние в 2022 году
Session: Skate Sim выйдет в полный релиз в сентябре, после 2 лет раннего доступа
Session: Skate Sim выйдет в полный релиз в сентябре, после 2 лет
15 случаев, когда создатели надписей и вывесок чего-то не учли, и появились новые комичные смыслы
15 случаев, когда создатели надписей и вывесок чего-то не учли, и
Анонсирована Frigato: Shadows of the Caribbean для Xbox — тактическая ролевая игра про пиратов
Анонсирована Frigato: Shadows of the Caribbean для Xbox — тактическая
Студия Xbox разрабатывает игру, которая имеет сходство с Castle Crashers
Студия Xbox разрабатывает игру, которая имеет сходство с Castle
20 снимков котов-дурашек, обнаруженных там, где их меньше всего ожидали застать
20 снимков котов-дурашек, обнаруженных там, где их меньше всего
Разработчики Rabbit Hole рассматривают идею выпуска игры на Xbox
Разработчики Rabbit Hole рассматривают идею выпуска игры на Xbox
Разработчики Scorn рассказали про оружие в игре и показали его работу
Разработчики Scorn рассказали про оружие в игре и показали его работу
Алексей Панин осчастливил английскую пару
Алексей Панин осчастливил английскую пару

Топ на сегодня

Полина Гагарина надела наряд за сумасшедшие деньги
Полина Гагарина надела наряд за сумасшедшие деньги
Лена Летучая со скандалом покинула передачу
Лена Летучая со скандалом покинула передачу
Вера Брежнева завершила волонтерскую работу на складе в Польше
Вера Брежнева завершила волонтерскую работу на складе в Польше
Сын Юлии Меньшовой поделился редким семейным фото
Сын Юлии Меньшовой поделился редким семейным фото
Алексей Панин публично оскорбил известную певицу
Алексей Панин публично оскорбил известную певицу

Еще по теме

Какого числа летнее солнцестояние в 2019 году
Какого числа летнее солнцестояние в 2020 году
21 декабря 2017 года будет зимнее солнцестояние: что это за день, в чем его особенности, приметы
День зимнего солнцестояния — Тьма отступает