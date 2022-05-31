Карен Шахназаров высказался о заявлении Маргариты Симоньян о Галкине
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Карен Шахназаров высказался о заявлении Маргариты Симоньян о Галкине

Карен Шахназаров высказался о заявлении Маргариты Симоньян о Галкине
Журналистка и бизнесвумен Маргарита Симоньян имеет на все свое мнение, считает Шахназаров. Насколько недель назад Симоньян заявила, будто Галкин женился на Алле Пугачевой по контракту, якобы на самом деле юморист... гей. Только ленивый не высказался о резких словах журналистки — кто-то поддержал Маргариту, кто-кто встал на сторону Максима. Карен Шахназаров поделился своим мнением на этот счет. Карен Шахназаров не поддержал выходку Симоньян, но и не осудил. 69-летний режиссер считает, что каждый вправе говорить то, что думает. «Я вообще не понимаю, почему так много шума из-за Максима Галкина — он хороший артист, я к нему лояльно отношусь, но шума чересчур. У Симоньян на все личное мнение, она имеет полное право высказываться. Это не значит, что вы должны соглашаться. Мне, например, все это не близко, я никогда не прибегал к подобному, но с другой стороны — у человека есть своя позиция», — заявил Карен Георгиевич в YouTube-шоу «Осторожно: Собчак». Сценарист предположил, что Симоньян могла на эмоциях обидеть Галкина. «Рита, может быть, сказала это, не найдя правильной интонации, это же прямой эфир. Что здесь такого-то для Галкина? Прямо проблема?! Мы все артисты — про меня тоже говорят, и я к этому привык… ну что теперь?» — добавил Шахназаров.
Маргарита Симоньян - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Напомним, громкие слова про супруга Примадонны Маргарита произнесла в эфире канала «Россия 1». «Скажу об этом, потому что человек такие вещи себе позволяет, что и я позволю себе сказать то, что думала о нем всегда. Когда достоверно всем известно, что он гей, для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере женится на пожилой женщине и убеждает всю свою не очень доверчивую аудиторию, что у них настоящая любовь... Ну вы же понимаете уровень внутреннего лицемерия, вранья. Но, зараза, они там как на подбор такие!» — говорила 42-летняя журналистка в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым». И Галкин, и Пугачева прошли мимо речи Симоньян — Алла Борисовна сосредоточена на детях, а Максим вовсю готовится к летним концертам. Зато Лайма Вайкуле встала на защиту звездной семьи. «Я очень приблизительно знала, кто такая Маргарита Симоньян. Теперь знаю. Это человек, пренебрегающий любыми нормами морали и этики, и которого я с этой минуты считаю совершенно нерукопожатным. Ваши высказывания демонстрируют неуважение не только к Алле и Максиму, но и к многомиллионной армии их поклонников. Все это не делает вам чести, показывает низкий уровень вашей культуры и интеллекта. Что же касается Аллы и Максима, я уверена, что они не придают большого значения вашим подлым «комариным укусам», — отвечала певица Маргарите.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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