Ксения Собчак наехала на Бориса Корчевникова
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Ксения Собчак наехала на Бориса Корчевникова

Ксения Собчак наехала на Бориса Корчевникова
Ведущая и журналистка Ксения Собчак прокомментировала высказывания Бориса Корчевникова. Заочный спор между Борисом Корчевниковым и Ксенией Собчак продолжается. После обвинений телеведущего журналиста не стала молчать и едко ответила обидчику. Борис Корчевников в Telegram-канале разразился гневным постом в адрес Ксении Собчак. Он припомнил ей свадьбу с катафалком, работу в телепроекте «ДОМ-2», а также другие провинности, которые так любят обсуждать в обществе. 40-летняя журналистка не стала молчать и в личных соцсетях ответила ведущему каналу «СПАС». «Помните, был такой мальчик из сериала «Кадетство»? А помните был симпатичный молодой человек в передаче «Прямой эфир», который участливо заглядывал в глаза своим героям и понимающе кивал, когда они рассказывали про свои злоключения? Вот и я помню, хороший был мальчик, и молодой человек тоже приятный, по крайней мере в глаза участливо заглядывать умел, да кивать понимающе. Борис Корчевников его звали. Есть и сейчас такой человек. Хороший, наверное, даже. Лицо-то светлое, бог в сердце к тому же», — сказала Собчак.
Ксения Собчак - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Но взялся зачем-то божий человек Борис Корчевников на современную культуру ругаться, да еще и к происходящему в Украине это примешивать», — язвительно добавляет Ксения. По ее словам, ему не нравится то, что творится на современном телевидении: Даня Милохин, премии МУЗ-ТВ, где мерещатся извращенцы, а также не угодила Собчак. «Борис, вы же православный человек, прошу, не нужно манипулировать и подменять понятия, а за слова о том, что якобы люди на Донбассе гибнут за вот это вот очищение России от собчаков вам просто должно быть стыдно. Разве смерть хотя бы одного человека стоит того, чтобы исчезло то, что вам почему-то не нравится? Надеюсь, в будущем люди не будут воевать из-за рэперов и реалити-шоу. По крайней мере, если не пускать таких людей, как Борис Корчевников в стратегическом планировании дальше их собственных кухонь», — заключила звезда. Отметим, что Собчак не первый раз подвергается критике со стороны патриотично настроенных граждан. Многие до сих пор не могут простить ей того, что после начала спецоперации она неожиданно уехала за границу и, по слухам, не собиралась возвращаться. Более того, СМИ сообщают — она получила израильское гражданство, хотя сама телеведущая высмеивает эти новости.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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