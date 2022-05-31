Квартиры в Обнинске от застройщика
Иметь собственную квартиру – мечта любого человека, любой семьи и для жителей Обнинска этот вопрос тоже остается актуальным. Эффективное решение такой проблемы предоставляет строительная компания «Белорусский квартал». Этот застройщик в Обнинске предлагает действительно комфортабельное и в то же время доступное жилье.
О компании
«Белорусский квартал» – это строительная компания, созданная в Республике Беларусь, но уже не первый год она успешно работает в различных государствах СНГ, в том числе и в Российской Федерации. На российском рынке фирма появилась семь лет назад и за это время успела прекрасно себя зарекомендовать, став одним из ведущих игроков.
В состав компании входит ряд подразделений:
- институт проектный, имеющий лицензию первого класса ответственности;
- компания инвестиционная;
- завод, производящий конструкции железобетонные, расположенный в городе Бобруйске;
- производственная компания «ЛосБел», проектирующая и строящая различные сооружения, включая очистные и инженерные.
Такая структура позволяет контролировать все этапы и аспекты строительства. «Белорусский квартал» не снимает с себя ответственности даже после начала эксплуатации жилья – в структуре фирмы представлена и управляющая компания.
Космос 2.0
Замечательное предложение жителям Обнинска от «Белорусского квартала» являет собой ЖК «Космос 2.0». Располагается комплекс очень удачно – там, где улица Гагарина пересекается с улицей Табулевича. Это очень спокойный и тихий район, в то же время из него легко добраться в любую часть города учитывая шаговую доступность транспортных остановок. Поблизости есть школа, детский сад, продуктовые и другие магазины, медицинские заведения, салоны красоты.
Покупатели имеют возможность приобрести разные квартиры в ЖК «Космос 2.0»:
- однокомнатные 45,06-45,27 квадратных метров;
- двухкомнатные 52,54-63,98 кв.м;
- трехкомнатные 78,14-81,79 кв.м.
Введение первой очереди в эксплуатацию запланировано на третий квартал 2022 года, второй и третий – на четвертый квартал 2023 года.
Преимущества
В жилом комплексе «Космос 2.0» создаются все условия для комфортной жизни:
- Огороженная охраняемая территория с круглосуточным видеонаблюдением гарантирует безопасность.
- Трехуровневое освещение снабжено датчиками движения и системой диммирования.
- Созданы все условия для людей с ограниченными возможностями: подъезды на уровне тротуара, вместительные лифты, съезды с пешеходных дорожек, тактильная плитка.
- Имеется подземная парковка, а также скейт-парк, две спортивные площадки, детская площадка и зона отдыха с фонтанами, качелями, прогулочными дорожками и красивыми арт-объектами.
Квартиру в жилом комплексе можно приобрести в рассрочку, в ипотеку, с использованием материнского капитала.