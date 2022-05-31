Квартиры в Обнинске от застройщика
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Квартиры в Обнинске от застройщика

Иметь собственную квартиру – мечта любого человека, любой семьи и для жителей Обнинска этот вопрос тоже остается актуальным. Эффективное решение такой проблемы предоставляет строительная компания «Белорусский квартал». Этот застройщик в Обнинске предлагает действительно комфортабельное и в то же время доступное жилье.

Квартиры в Обнинске от застройщика

О компании

«Белорусский квартал» – это строительная компания, созданная в Республике Беларусь, но уже не первый год она успешно работает в различных государствах СНГ, в том числе и в Российской Федерации. На российском рынке фирма появилась семь лет назад и за это время успела прекрасно себя зарекомендовать, став одним из ведущих игроков.

В состав компании входит ряд подразделений:

  • институт проектный, имеющий лицензию первого класса ответственности;
  • компания инвестиционная;
  • завод, производящий конструкции железобетонные, расположенный в городе Бобруйске;
  • производственная компания «ЛосБел», проектирующая и строящая различные сооружения, включая очистные и инженерные.

Такая структура позволяет контролировать все этапы и аспекты строительства. «Белорусский квартал» не снимает с себя ответственности даже после начала эксплуатации жилья – в структуре фирмы представлена и управляющая компания.

Космос 2.0

Замечательное предложение жителям Обнинска от «Белорусского квартала» являет собой ЖК «Космос 2.0». Располагается комплекс очень удачно – там, где улица Гагарина пересекается с улицей Табулевича. Это очень спокойный и тихий район, в то же время из него легко добраться в любую часть города учитывая шаговую доступность транспортных остановок. Поблизости есть школа, детский сад, продуктовые и другие магазины, медицинские заведения, салоны красоты.

Покупатели имеют возможность приобрести разные квартиры в ЖК «Космос 2.0»:

  • однокомнатные 45,06-45,27 квадратных метров;
  • двухкомнатные 52,54-63,98 кв.м;
  • трехкомнатные 78,14-81,79 кв.м.

Введение первой очереди в эксплуатацию запланировано на третий квартал 2022 года, второй и третий – на четвертый квартал 2023 года.

Преимущества

В жилом комплексе «Космос 2.0» создаются все условия для комфортной жизни:

  • Огороженная охраняемая территория с круглосуточным видеонаблюдением гарантирует безопасность.
  • Трехуровневое освещение снабжено датчиками движения и системой диммирования.
  • Созданы все условия для людей с ограниченными возможностями: подъезды на уровне тротуара, вместительные лифты, съезды с пешеходных дорожек, тактильная плитка.
  • Имеется подземная парковка, а также скейт-парк, две спортивные площадки, детская площадка и зона отдыха с фонтанами, качелями, прогулочными дорожками и красивыми арт-объектами.

Квартиру в жилом комплексе можно приобрести в рассрочку, в ипотеку, с использованием материнского капитала.

# Недвижимость

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