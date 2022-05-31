Лавров: Россия пропустит суда с зерном, если Украина разминирует прибрежные воды
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Лавров: Россия пропустит суда с зерном, если Украина разминирует прибрежные воды

Лавров: Россия пропустит суда с зерном, если Украина разминирует прибрежные воды

15:24  Автор: Руслан Грудцинов


Источник: ТАСС



Военно-морские силы России готовы обеспечить беспрепятственный проход судов с пшеницей из украинских портов в Средиземное море к пунктам назначения, если киевские представители разминируют прибрежные воды. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

По словам Лаврова, Москва несколько недель привлекает внимание западных коллег к проблеме разминирования и сделала все, чтобы решить проблему продовольственной безопасности.

«Те инициативы, которые сейчас звучат на тему продовольственной безопасности, должны решаться с учетом того, что с российской стороны уже давно гарантировано все, что зависит от нас», — сказал Лавров. По его словам, западные страны создали «массу искусственных проблем»: закрыли свои порты для российских судов, а также разорвали логистические и финансовые цепочки. Он призвал их задуматься о том, что для них важнее — «делать пиар на проблеме продовольственной безопасности или решать проблему конкретными шагами».

Президент РФ Владимир Путин во время телефонных переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 30 мая заявил, что Россия готова содействовать вывозу зерна из портов Украины. Ранее Путин заявлял, что проблемы с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки возникли в том числе из-за сбоя производственных и логистических цепочек, а также вследствие финансовой политики западных стран во время пандемии. Санкции США и Евросоюза усугубили эти проблемы, отметил глава государства.


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#сельское хозяйство #Украина #международные отношения

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По материалам: pnp.ru

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