Любовь Успенская набросилась на собаку соседки

68-летняя певица Любовь Успенская устроила грандиозный скандал. Артистка поскандалила со своей соседкой Анной Кауфман. Любовь Успенская избила французского бульдога и осыпала проклятиями его хозяйку. Резонансный инцидент произошел в загородном поселке, где живет звезда шансона. Артистка обожает своего йоркширского терьера. Любовь Залмановна вместе с дочерью Татьяной прогуливались с песиком по поселку. Исполнительница хита «Карусель» увидела трехмесячного французского бульдога. Щенок подбежал к певице, чтобы поиграться. Успенская решила, что животное представляет опасность для ее маленького питомца. Звезда погналась за щенком и забежала на территорию соседского дома. Там на крыльце лежал старый и уже почти неходячий французский бульдог. «Она начала бить собаку по голове рукояткой от поводка. Хозяйка с трудом смогла оттащить. Но на этом артистка не успокоилась и продолжила сыпать проклятиями — теперь в адрес хозяев и их гостей, которые тоже стали свидетелями этого некрасивого скандала», — рассказал очевидец происшествия.Любовь Успенская - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Соседи известной своими эпатажными выходками певицы начали снимать ее на видео. Это разозлило ее. Любовь Залмановна обругала Анну. При этом артистка, не стесняясь дочери, выкрикивала нецензурные слова. «У меня чуть не загрызли собачку! – кричала Успенская. — Я тебя уничтожу. Сейчас приедет полиция. Вы мою собаку чуть не загрызли. Ваша тварь и мою ногу укусила. Ты, я не знаю, кто вообще. И видно, что ты *** (проститутка – прим. ред.)». Впрочем, артистка не смогла показать свои раны на ноге. А старый французский бульдог сильно пострадал от нее. Хозяйка собаки обратилась за помощью к звездному адвокату Александру Добровинскому. «Когда мне рассказали эту вопиющую историю и показали видео, я удивился. Какой уровень адекватности должен быть у человека, чтобы он так себя вел, еще и при маленьких детях! К сожалению, некоторые артисты до сих пор живут с мыслью, что им всё дозволено только потому, что они известны. Боюсь, это не так», — прокомментировал «СтарХиту» Добровинский.